UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Укрзалізниці чоловікові продали квиток у жіночий вагон, а потім не пускали до поїзда: деталі скандалу

Фото: Укрзалізниця знову опинилася у центрі скандалу (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця нещодавно ввела у поїздах спеціальні жіночі купе, але після цього почали траплятися різні неприємні інциденти. Про них дедалі частіше повідомляють українці.

Так, автор блогу "Залізні магістралі" Олег Васильєв у Facebook розповів про одну ситуацію, що сталася днями.

Деталі скандалу в Укрзалізниці

Експерт повідомив, що найчастіше виникають непорозуміння, коли у чоловіків на руках квитки у вагон із місцями для жінок.

Трапляються випадки, що через відсутність вільних місць у змішаних вагонах чоловіки купують квиток у жіночий вагон.

Один із користувачів виклав у мережу відео про те, що чоловікові в касі вокзалу продали квиток у жіночий вагон. Наразі не відомо, як таке могло статися.

Але провідниця не пускала чоловіка в поїзд, зачинивши перед ним двері, аргументуючи тим, що "в жіночий вагон йому не можна". Пасажир був здивований і просив вирішити ситуацію мирним способом, але без скандалу не обійшлося.

"Ви не маєте права відмовити мені у проїзді. Не розмовляйте зі мною так", - казав чоловік.

Провідниця не хотіла нічого слухати, хоча такий квиток чоловікові продали у касі.

Що потрібно знати про проїзд поїздом

Згідно з Правилами перевезень залізничним транспортом, пасажиру не можуть відмовити у посадці в поїзд, якщо має квиток.

"У будь-якому випадку ситуацію має врегулювати начальник поїзда та надати пасажиру інше місце у поїзді", - написав Васильєв.

Як ми раніше писали, українці не можуть купити квитки на потяги Укрзалізниці.

До речі, УЗ запускає нові потяги до Карпат у серпні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця