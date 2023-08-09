В Укрзализныце мужчине продали билет в женский вагон, а потом не пускали в поезд: детали скандала

Детали скандала в Укрзализныце

Эксперт рассказал, что чаще всего возникают недоразумения, когда у мужчин на руках билеты в вагон с местами для женщин.

Бывают случаи, что из-за отсутствия свободных мест в смешанных вагонах мужчины покупают билет в женский вагон.

Один из пользователей выложил в сеть видео о том, что мужчине в кассе вокзала продали билет в женский вагон. Сейчас не известно, как такое могло произойти.

Но проводница не пускала мужчину в поезд, захлопнув перед ним дверь, аргументируя тем, что "в женский вагон ему не положено". Пассажир был в недоумении и просил решить ситуацию мирным способом, но без скандала не обошлось.

"Вы не имеете право отказать мне в проезде. Не разговаривайте со мной так", - говорил мужчина.

Проводница не хотела ничего слушать, хотя такой билет мужчине продали в кассе.

Что нужно знать о проезде в поезде

Согласно Правилам перевозок железнодорожным транспортом, пассажиру не могут отказать в посадке в поезд, если у него есть билет.

"В любом случае ситуацию должен урегулировать начальник поезда и предоставить пассажиру другое место в поезде", - написал Васильев.