Укрпошта запускає марку, присвячену "Калушам": як її точно отримати, доки не розібрали

Укрпошта випускає нову поштову марку, присвячену переможцям конкурсу Євробачення 2022 року гурту Kalush Orchestra, чий заклик зі сцени про допомогу захисникам Маріуполя та "Азовсталі" - "Save Mariupol, save Azovstal now!" – пролунали на весь світ.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Telegram .

Він зазначив, що таким чином оператор виконує свою обіцянку, дану близько року тому.

Так, 4 квітня відбулася презентація марки Kalush, бо "це ще один символ війни та сміливості наших людей – робити все, щоб бути почутими".

Спеціальне погашення нової марки відбудеться 10 квітня в Калуші Івано-Франківської області. На заході візьме участь також лідер гурту Олег Псюк та інші учасники.

Того ж дня стартує продаж марки у поштових відділеннях по всій Україні.

Автором марки став Святослав Романчак, автором картки - Юрій Сосницький, а художниця конвертів - Олеся Вакуленко.

Поштовий набір від Укрпошти, присвячений "Калушам" (фото: postmark.ukrposhta.ua)

Як оформити попереднє замовлення поштового набору

"Тим, хто хоче впевнитись, що з тиражу 130 тисяч листів точно отримає хоча б 1, треба:

або оформити абонемент до 9 квітня,

або оформити попереднє замовлення вже сьогодні: https://bit.ly/3MeLfIz", - розповів Смілянський.

Він також додав, що власники філателістичних абонементів "вже від сьогодні можуть перевіряти свою електронну скриньку".

Вартість набору складає 106 гривень.

Ось що йдеться в описі презентованого набору:

"15 травня (2022 року) український гурт Kalush Orchestra з треком Stefania переміг на Пісенному конкурсі Євробачення 2022, в італійському Турині. Участь у конкурсі під час війни стала особливо важливою для України.

"Нашу культуру хочуть знищити, а ми тут, щоб показати, що вона жива", – наголошував фронтмен гурту Олег Псюк. У фіналі Євробачення під час виступу лідер гурту Kalush Orchestra звернувся до світової спільноти та закликав до деблокади Маріуполя...

...Прохання українців врятувати Маріуполь та "Азовсталь" зі сцени у прямому ефірі викликало справжню сенсацію! Бо за політичні висловлювання організатори Євробачення могли дискваліфікувати конкурсантів та накласти штраф.

Але музиканти зробили те, що від них чекала вся Україна, те, що було для них важливим. Позаяк і засновники шоу сприйняли заяву Kalush Orchestra як гуманітарну - і наша країна більшістю голосів здобула перемогу.

Олег Псюк на сцені Євробачення виступив у буковинському кептарі початку ХХ ст. і своїй фірмовій рожевій панамі, яка після конкурсу була продана за 11 млн грн на благодійному аукціоні для ЗСУ".

Укрпошта анонсувала випуск марки та набору, присвячених Kalush (фото: t.me/igorsmelyansky)