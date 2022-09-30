Укрпошта визнала московський кремль своєю "власністю": фото "наказу"
Путін підписав накази про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької області напередодні звернення про анексію після псевдореферендумів. У відповідь в Укрпошті видали "наказ" про визнання кремля з власністю.
Про це в Telegram написав директор Укрпошти Ігор Смілянський.
"Ну якщо сьогодні день прикольних наказів, то я теж свій підписав", - зазначив очільник відомства.
В опублікованому ним "наказі" визнається "незалежність путіна в. в. від здорового глузду", а територія московського кремля - територією АТ Укрпошта.
Смілянський запропонував відкрити в кремлі "відділення для надання поштових та психологічних послуг з індексом 10300".
Ось такі "накази путіна" з'явилися нещодавно у мережі:
Нагадаємо, що путін готує звернення про анексію після псевдореферендумів. Церемонія так званих "договорів" про анексію пройде в Георгіївській залі Кремля о 15:00 за київським часом.