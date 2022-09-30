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Укрпошта визнала московський кремль своєю "власністю": фото "наказу"

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П'ятниця 30 вересня 2022 10:22
Укрпошта визнала московський кремль своєю "власністю": фото "наказу" Колаж РБК-Україна: Укрпошта визнала московський кремль своєю "власністю"
Автор: Світлана Мащенко

Путін підписав накази про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької області напередодні звернення про анексію після псевдореферендумів. У відповідь в Укрпошті видали "наказ" про визнання кремля з власністю.

Про це в Telegram написав директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Ну якщо сьогодні день прикольних наказів, то я теж свій підписав", - зазначив очільник відомства.

В опублікованому ним "наказі" визнається "незалежність путіна в. в. від здорового глузду", а територія московського кремля - територією АТ Укрпошта.

Смілянський запропонував відкрити в кремлі "відділення для надання поштових та психологічних послуг з індексом 10300".

Укрпошта визнала московський кремль своєю &quot;власністю&quot;: фото &quot;наказу&quot;

Ось такі "накази путіна" з'явилися нещодавно у мережі:

Укрпошта визнала московський кремль своєю &quot;власністю&quot;: фото &quot;наказу&quot;Укрпошта визнала московський кремль своєю &quot;власністю&quot;: фото &quot;наказу&quot;

Нагадаємо, що путін готує звернення про анексію після псевдореферендумів. Церемонія так званих "договорів" про анексію пройде в Георгіївській залі Кремля о 15:00 за київським часом.

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Володимир Путін