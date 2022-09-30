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Укрпочта признала московский кремль своей "собственностью": фото "приказа"

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Пятница 30 сентября 2022 10:22
Укрпочта признала московский кремль своей "собственностью": фото "приказа" Коллаж РБК-Украина: Укрпочта признала московский кремль своей "собственностью"
Автор: Светлана Мащенко

Путин подписал приказы о признании "независимости" Херсонской и Запорожской области накануне обращения об аннексии после псевдореферендумов. В ответ в Укрпочте выдали "приказ" о признании кремля свлей собственностью.

Об этом в Telegram написал директор Укрпочты Игорь Смилянский.

"Ну, если сегодня день прикольных приказов, то я тоже свой подписал", – отметил глава ведомства.

В опубликованном им "приказе" признается "независимость путина В.В. от здравого смысла", а территория московского кремля – территорией АО Укрпочта.

Смелянский предложил открыть в кремле "отделение для предоставления почтовых и психологических услуг с индексом 10300".

Укрпочта признала московский кремль своей &quot;собственностью&quot;: фото &quot;приказа&quot;

Укрпочта признала московский кремль своей &quot;собственностью&quot;: фото &quot;приказа&quot;

Фото: t.me/igorsmelyansky

Вот такие "приказы путина" появились недавно в сети:

Укрпочта признала московский кремль своей &quot;собственностью&quot;: фото &quot;приказа&quot;Укрпочта признала московский кремль своей &quot;собственностью&quot;: фото &quot;приказа&quot;

Напомним, что Путин готовит обращение об аннексии после псевдореферендумов. Церемония так называемых "договоров" об аннексии пройдет в Георгиевском зале Кремля в 15:00 по киевскому времени .

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Владимир Путин