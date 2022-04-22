Укрпочта выпустила новую марку "русский корабль": вот как она выглядит

"Первая военная марка Украины "Корабль" уже стала символом страны, и обрела столь большой отклик в сердцах украинцев, что многие считали, что 1 миллион раз посланный русский корабль, получивший сообщение и ушел куда его посылали, недостаточно. Правила выпуска марок Укрпочта не позволяли допечатывать именно ту марку. Но мы не могли не пойти навстречу пожеланиям миллионов людей"

Новая украинская марка будет называться – "Русский военный корабль...ВСЕ". Смелянский рассказал, сколько будет выпущено таких марок.

"Сегодня мы анонсируем выпуск второй марки этой серии – "Русский военный корабль ... ВСЕ" или "Russian Warship...DONE". В рамках этого блока представлена и первая марка серии, поэтому все кто хочет иметь этот символ истории на память для себя получит такую возможность (но не для отправки) и вторая – которую Вы можете присылать друзьям в Украине и за границу, поскольку она будет иметь украинский и международный номинал. Тираж марки составит 5 миллионов экземпляров, а конвертов 1 миллион. И, поскольку марка все же бумажная, то даже мощные DDoS атаки со стороны России, не помешают ее выпуску", - добавил глава Укрпочты.

Он пообещал в ближайшие дни подумать, как учесть недостатки при запуске первой марки, и не пренебрегая правилами безопасности дать примерный график запуска и продажи марок.

"Еще раз хочу поблагодарить всех за ваше терпение и внимание к нашим выпускам! Надеюсь эти новости сделают настроение всех немного лучше, тем более перед праздниками! О возобновлении продаж в онлайн-магазине тоже сообщу. Спасибо нашей команде! Спасибо нашим самым крутым ВСУ и Слава Украине!" - подчеркнул Смелянский.