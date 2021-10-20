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"Укрпочта" снова подымает тарифы: сколько будем платить

Автор: Людмила Жукова

"Укрпочта" с 1 декабря повышает цены на свои услуги. Некоторые из них увеличатся до 15%.

Соответствующее решение № 368 от 5 октября опубликовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

В частности тариф на пересылку письма, почтовой карточки (приоритетные, массой до 50 г) вырастет на 15% с 13 гривен до 15 гривен.

Тариф на бандероль (приоритетные, массой до 250 г) увеличат на 15% с 19,50 гривен до 22,50 гривен.

За каждое рекомендованное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу тариф вырастет на 16% с 9,50 гривен до 11 гривен.

Стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 гривен, за 1 кг - 5 гривен.

Напомним, ранее в этом году тарифы "Укрпочты" были повышены на 20-40%.

Также мы рассказывали, что "Укрпочта" оказалась в центре скандала из-за пропажи содержания посылок, которые выдавали получателям. Речь идет об антисептиках "от кремлевской заразы", которые должны были получить от народного депутата Алексея Гончаренко победители конкурса.

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Укрпочта