Укриття з тренажерами і душовими за 7 мільйонів. Як виглядає і де знаходиться

Який вигляд має таке укриття

В укритті є все для того, щоб діти могли проводити час з користю та комфортом. Усі приміщення та коридори достатньо просторі та освітлені, що дає дитині почуття безпеки та захисту.

Укриття в Чернівецькій області (фото: molbuk.ua)

"Укриття доступне для маломобільних людей. Воно просторе і відповідає усім безпековим нормам. Тут одночасно може перебувати 800 людей. Всі, хто проживають поруч можуть скористатися укриттям у разі загрози з боку Росії. Безпека навчального процесу та школярів - головне завдання для нас", - говорить начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Новозбудоване укриття має інклюзивні елементи. Наприклад, два входи оснащені підйомниками для маломобільних груп населення.

Підйомники біля входів для маломобільних людей (фото: molbuk.ua)

У кімнатах для навчання розмістили нову техніку: принтери, інтерактивні дошки, ноутбуки та велотренажери. В укритті також є іграшки, настільні ігри та ліжка.

В укритті є все необхідне для дозвілля дітей (фото: molbuk.ua)

Місцева влада призначила відповідальну за укриття людину, яка живе поруч. У разі необхідності вона відкриває укриття в будь-який час доби, щоб охочі могли ним скористатися.