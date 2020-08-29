Укрепляет сердце и выводит токсины: кому полезно есть алычу, а кому не стоит

Кому алычу есть полезно, а кому категорически нельзя (Фото: pixabay.com)

Специалист рассказала, кому алычу есть полезно и нужно, а кому ее придется исключить из рациона

В Украине наступил сезон алычи и этот полезный фрукт буквально валяется у людей под ногами. Многие недооценивают эти яркие и сладкие плоды, а алыча на самом деле даже более полезна для здоровья, чем сливы или абрикосы.

Врач рассказала о полезных свойствах алычи для здоровья человека и объяснила, для кого этот фрукт является настоящим кладезем здоровья.

"В алыче мало сахара, поэтому калорийность этих плодов – менее 40 калорий на 100 грамм. В ней несколько натуральных кислот (яблочная, лимонная, аскорбиновая), витамины группы В, Е, РР, провитамин А. И еще немало минералов: калий, кальций, фосфор, магний, натрий, железо. В комплексе они стимулируют обновление крови, укрепляют сосуды, в особенности капилляры сетчатки глаза", - рассказала семейный врач высшей категории Елена Решетник в комментарии для издания Expres.

Она добавила, что у алычи низкий гликемический индекс, даже меньше, чем в яблоках.

"Важно то, что в алыче много пектина – это натуральный энтеросорбент, который выводит из организма вредные вещества: частицы вирусов, тяжелые металлы. Алыча стимулирует работу кишечника, способствует регулярной работе органов пищеварения. Сок алычи успокаивает кашель, действует как потогонный способ при повышенной температуре. Еще алычу называют сердечной ягодой, так как она богата калием – почти 200 мг у 100 граммах. Этот минерал укрепляет сердечные мышцы и сосуды", - добавила врач.

Она сообщила, что алычу не стоит употреблять людям с повышенной секрецией желудочного сока, с язвенными поражениями органов пищеварения. Также стоит аккуратно употреблять алычу – если съесть более 300 грамм в день, то у здорового человека могут появиться неприятные симптомы – изжога или диарея.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвала самые полезные фрукты для сердца.