Укрепление берегов не поможет: эколог назвала причины наводнения на западе Украины

Эколог назвала причины наводнения на западе Украины (Коллаж РБК-Украина)

Эколог объяснила, почему на западе Украины произошло наводнение

Запад Украины накрыло масштабное наводнение. Сотни сел ушли под воду, разрушены мосты, дороги, подтоплены поля и дома. К такой экологической катастрофе привели не только обильные дожди и вырубка лесов, а еще и засоренность, хаотическое строительство гидротехнических сооружений и жилых домов на запрещенных территориях.

Как рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, масштабы наводнений в других странах не такие серьезные в Украине. В эфире программы "Право на владу" эколог объяснила, почему так происходит.

"Большинство речного стока всех Карпат находится именно в украинских Карпатах. Масштабы наводнений в других странах меньше, потому что там нет тотальных вырубок. Там другая система водопользования и водохозяйственной деятельности", - отметила Тимочко и сообщила, что верхняя граница леса уменьшилась с 1400 до 1200 метров.

"То есть, вырубано высокогорье, именно там, где задерживалось огромное количество влаги, и вода бы там не слетала в реки", - объяснила эксперт.

По словам эколога, важной проблемой является также и хаотическое строительство малых гидроэлектростанций в Карпатах, и они способствуют тому, чтобы задерживалось прохождение протоков воды.

"Кроме того, застройка. Рестораны на берегах рек… мне все равно что их снесет. Но когда разрешают строить жилые дома именно в заплаве горных рек, это является преступлением. В лесу оставляют все кроме ценной древесины, все что меньше диаметра 20 см, остается в лесу. Никто это не убирает, не обрабатывает и не использует. При таких массах воды это все сноситься и тогда масштабы наводнения увеличиваются в разы, потому что вода не проходит свободно", - добавила Тимочко.

Она объяснила, что укрепление берегов не предотвратит наводнения. Самый оптимальный вариант по словам эксперта – строительство систем перехвата воды, так называемые ставки, которые позволят задерживать потоки воды.

Эколог назвала главные причины наводнения на западе Украины

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве назвали новую опасность из-за наводнений на западе Украины.

А также рассказывали о том, что наводнением полностью снесло мост в Черновцах.

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Автор: Анна Шиканова