Как укрепить иммунитет в период холодов: простые рецепты

Специалисты рекомендуют в холодное время обязательно совершать прогулки на свежем воздухе, а в рацион включить свежие соки, морс, рыбу и водоросли.

Заниматься спортом на улице при низких температурах показаны только физически здоровым и закаленным людям.

Физкультура на воздухе помогает укрепить иммунную систему организма, но для неподготовленных такая зарядка может обернуться проблемами с сердцем.

Лучше заменить спорт на улице на обычную прогулку по парку.

Для укрепления здоровья эксперты советуют пить теплые напитки с добавлением цитрусовых, имбиря, ягод. Для вкуса стоит использовать вместо сахара – мед.

Напитки с высоким содержанием сахара, лимонады, газировки и готовые чаи лучше не использовать. А вот свежие, консервированные домашние соки и морсы – нужно пить ежедневно обязательно.

Отличным средством для укрепления иммунитета является рыба и морские водоросли, в том числе – капуста, скумбрия и сельдь.

Также в рационе обязательно должны быть орехи: кедровые, грецкие, фундук и фисташки.

Суточная доза орехов составляет от 30 до 50 г и не стоит эту норму превышать.