В Україну зовсім скоро прийдуть сніг та морози? Синоптики оновили прогноз на листопад

Останні дні жовтня поб'ють рекорди

За словами Наталії Птухи, останні два дні жовтня будуть дуже теплими та сухими. На територію України почне впливати поле підвищеного тиску. Вночі буде прохолодно, а ось вдень температура повітря підійметься до +15 +19 градусів, на Прикарпатті та у південній частині навіть до +24 градусів.

31 жовтня дощі не оминуть хіба Закарпаття, в інших областях - сухо та тепло, до +16 +22 градусів у денні години. На заході на півночі - до +17 градусів.

Карта погоди в Києві на листопад 2023 (скриншот)

Погода на початку листопада

Листопад почнеться з невеликих дощів, але з 2-3 числа повернеться знову суха погода. Температура повітря у нічні години почне знижуватися, до +4 +10. Після 5-6 листопада можливе істотне похолодання вночі до +1 +7 градусів. Денна температура буде триматися біля +7 +13 градусів.

"У листопаді, зокрема у першій декаді поки що снігу і тим більше утворення снігового покриву ми не очікуємо. Загалом у листопаді середньомісячна температура передбачається в межах +2 +7 градусів. Це близько норми. Тобто листопад не повинен бути теплішим. А місячна кількість опадів очікується в межах 34−65 міліметрів, в горах Криму та місцями в Карпатах до 100 міліметрів, але загалом в межах норми. Лише по північному сходу, у північно-східних областях очікується 28-32 міліметри - а це дещо менше за норму", - прогнозує синоптик.

Вона додала, морозів у першій декаді листопада також не передбачається.

Карта погоди у Львові на листопад 2023 (скриншот)

А що буде далі?

Наталія Птуха підкреслює, що за інформацією наших кліматологів (і не тільки наших, а й світових), є глобальна тенденція до того, що ось цей холодний період в нашому стає менш інтенсивним. Буде значно менше морозів.

"І в процентному відношенні, звичайно, більше шансів, що зима буде теплою І в процентному порівнянні вчені говорять, що є ймовірність, що буде більш тепла зима, в порівнянні з нормою. Цього абсолютно не виключають", - каже синоптик.

За даними сайтів прогнозів погоди, тепла та суха погода в Україні очікується майже до середини листопада. Далі - температура поступово почне знижуватися, і в останній декаді місяця можливі нічні морози. А ось сніг поки що не прогнозують.

Карти погоди на листопад 2023 у Харкові, Одесі та Чернігові (скриншоти)