В Украину совсем скоро придут снег и морозы? Синоптики обновили прогноз на ноябрь

Последние дни октября побьют рекорды

По словам Натальи Птухи, последние два дня октября будут очень теплыми и сухими. На территорию Украины начнет воздействовать поле повышенного давления. Ночью будет прохладно, а вот днем температура воздуха поднимется до +15+19 градусов, в Прикарпатье и в южной части даже до +24 градусов.

31 октября дожди не минуют только Закарпатье, в других областях - сухо и тепло, до +16 +22 градусов в дневные часы. На западе на севере - до +17 градусов.

Карта погоды в Киеве на ноябрь 2023 (скриншот)

Погода в начале ноября

Ноябрь начнется с небольших дождей, но со 2-3 числа вернется снова сухая погода. Температура воздуха в ночные часы начнет снижаться, до +4+10. После 5-6 ноября возможно существенное похолодание ночью до +1+7 градусов. Дневная температура будет держаться около +7+13 градусов.

"В ноябре, в частности в первой декаде пока снега и тем более образования снежного покрова мы не ожидаем. В общем, в ноябре среднемесячная температура предполагается в пределах +2 +7 градусов. Это около нормы. То есть ноябрь не должен быть теплее. А месячное количество осадков ожидается в пределах 34-65 миллиметров, в горах Крыма и местами в Карпатах до 100 миллиметров, но в пределах нормы. Лишь по северо-востоку, в северо-восточных областях ожидается 28-32 миллиметра - а это несколько меньше нормы", - прогнозирует синоптик

Она добавила, что морозов в первой декаде ноября также не предполагается.

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А что будет дальше?

Наталья Птуха подчеркивает, что по информации наших климатологов (и не только наших, но и мировых) есть глобальная тенденция к тому, что вот этот холодный период в нашем становится менее интенсивным. Будет гораздо меньше морозов.

"И в процентном отношении, конечно, больше шансов, что зима будет теплой И в процентном сравнении ученые говорят, что есть вероятность, что будет более теплая зима, по сравнению с нормой. Это абсолютно не исключают", - говорит синоптик.

По данным сайтов прогнозов погоды, теплая и сухая погода в Украине ожидается до середины ноября. Далее – температура постепенно начнет снижаться, и в последней декаде месяца возможны ночные морозы. А вот снег пока не прогнозируют.

Карты погоды на ноябрь 2023 в Харькове, Одессе и Чернигове (скриншоты)