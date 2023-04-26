В Україну завезли продукт, який може викликати параліч та конвульсії: що потрібно знати
В Україну завезли небезпечну кукурудзу для приготування попкорну. Справа в тому, що у продукті виявлено хлорпірифос.
Про небезпечний товар з Іспанії повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби Одеської області.
Звідки взялася небезпечна кукурудза
До Головного управління надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 25 квітня №2023.2025 щодо виявлення хлорпірифосу в кукурудзі.
Кукурудза з Іспанії для попкорну експортувалась від виробника Liven SA, Barcelona.
В Україні одержувач товару - ТОВ "Фоззі Комерц", що у селі Квітневе Броварського району (вул. Гоголівська 1А, 07408).
У відомстві просять операторів ринку при виявленні зазначеного вантажу повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області за телефоном (048) 716-13-01.
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Чим ще небезпечний хлорпіріфос
Важливо знати, що хлорпірифос застосовують як контактний інсектицид широкого спектра дії. В організм речовина може потрапити через органи дихання, покриви шкіри.
Симптоми отруєння хлорпірифосом через органи дихання:
- кров'янисті виділення з носа
- нежить та кашель
- дискомфорт у грудях
А при попаданні в організм людини через шкірні покриви спостерігається локалізоване потовиділення та мимовільне скорочення м'язів.
Якщо препарат потрапить в очі, це може викликати біль, кровотечу, лакримацію, помутніння.
Вплив хлорпірифосу на здоров'я людини залежить від кількості речовини, кратності й тривалості її дії.
При всіх шляхах впливу на організм людини інші системні токсичні ефекти можуть розвиватися протягом 12 годин і проявлятися блідістю шкіряних покривів, пітливістю, нудотою, блюванням, діареєю, спазмами черевної порожнини, головним болем, запамороченням, очима.
Як впливає хлорпірифос на центральну нервову систему:
- проявляється некогерентністю,
- порушенням мови,
- рефлексів,
- слабкістю,
- втомою,
- скороченням м'язів,
- тремором та паралічем кінцівок та дихальних м'язів.
У важких випадках може виникати мимовільна дефекація або сечовиділення, порушення психічного стану, аритмія, непритомність, конвульсії та кома.
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