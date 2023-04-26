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В Україну завезли продукт, який може викликати параліч та конвульсії: що потрібно знати

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Україна, Середа 26 квітня 2023 10:24
В Україну завезли продукт, який може викликати параліч та конвульсії: що потрібно знати В Україну завезли небезпечний попкорн (фото: Freepik)
Автор: Людмила Жукова

В Україну завезли небезпечну кукурудзу для приготування попкорну. Справа в тому, що у продукті виявлено хлорпірифос.

Про небезпечний товар з Іспанії повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби Одеської області.

Звідки взялася небезпечна кукурудза

До Головного управління надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 25 квітня №2023.2025 щодо виявлення хлорпірифосу в кукурудзі.

Кукурудза з Іспанії для попкорну експортувалась від виробника Liven SA, Barcelona.

В Україні одержувач товару - ТОВ "Фоззі Комерц", що у селі Квітневе Броварського району (вул. Гоголівська 1А, 07408).

У відомстві просять операторів ринку при виявленні зазначеного вантажу повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області за телефоном (048) 716-13-01.

В Україну завезли продукт, який може викликати параліч та конвульсії: що потрібно знати

Скриншот

Чим ще небезпечний хлорпіріфос

Важливо знати, що хлорпірифос застосовують як контактний інсектицид широкого спектра дії. В організм речовина може потрапити через органи дихання, покриви шкіри.

Симптоми отруєння хлорпірифосом через органи дихання:

  • кров'янисті виділення з носа
  • нежить та кашель
  • дискомфорт у грудях

А при попаданні в організм людини через шкірні покриви спостерігається локалізоване потовиділення та мимовільне скорочення м'язів.

Якщо препарат потрапить в очі, це може викликати біль, кровотечу, лакримацію, помутніння.

Вплив хлорпірифосу на здоров'я людини залежить від кількості речовини, кратності й тривалості її дії.

При всіх шляхах впливу на організм людини інші системні токсичні ефекти можуть розвиватися протягом 12 годин і проявлятися блідістю шкіряних покривів, пітливістю, нудотою, блюванням, діареєю, спазмами черевної порожнини, головним болем, запамороченням, очима.

Як впливає хлорпірифос на центральну нервову систему:

  • проявляється некогерентністю,
  • порушенням мови,
  • рефлексів,
  • слабкістю,
  • втомою,
  • скороченням м'язів,
  • тремором та паралічем кінцівок та дихальних м'язів.

У важких випадках може виникати мимовільна дефекація або сечовиділення, порушення психічного стану, аритмія, непритомність, конвульсії та кома.

Раніше ми повідомляли, що до України завезли небезпечну для здоров'я курятину.

А до цього ми писали, що в Україну завезли небезпечний арахіс, що викликає злоякісні пухлини та набряк мозку.

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