В Україну завезли небезпечну для здоров'я курятину: з'являється нудота та болі у животі

В Україну з Польщі завезли небезпечне для здоров'я м'ясо. У курячих четвертинах було виявлено сальмонелу.

Про це повідомили на сайті Івано-Франківського районного управління ГУ Держпродспоживслужби.

Що відомо

Повідомлення про небезпечний продукт надійшло через систему RASFF.

Зокрема, йдеться про бактерію Salmonella enterica ser. Enteritidis. Під час перевірки продукції сальмонелу виявили у двох із п'яти зразків.

Виробник продукції - Cedrob SA Трейдер - AMP Logistyka Sp. z o.o., а отримувач - ТОВ "Візія Трейд" у Черкасах. У відомстві попередили реалізаторів товарів, що у разі виявлення небезпечної куртини їм варто повідомити відповідні органи.

Також у соцмережах поширюються маніпуляції, що нібито небезпечну курятину з Польщі було завезено в Україну навмисне. Однак, аналітики проєкту VoxCheck заявили, це фейк.

Зазначається, що польська компанія виступала лише посередником між компаніями Єгипту й України. Загалом єгипетський виробник постачав м'ясо також у Латвію, Анголу, Екваторіальну Гвінею, Ліберію та Коморські острови. Усі країни отримали повідомлення з проханням вивести товар із ринку.

Ознаки захворювання

Інкубаційний період сальмонельозу може тривати від декількох годин до двох днів.

Інфекції, викликані сальмонельозними хробаками, найчастіше зустрічаються у вигляді гострого гастроентериту або гострої діареї. З'являються нудота та блювота, пронос, спазматичні болі у животі та підвищення температури до 39°С.

Зазвичай, самостійно відрізнити сальмонельоз складно, оскільки його симптоми типові і для харчового отруєння, а в деяких випадках нагадують апендицит.