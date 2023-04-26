В Украину завезли продукт, который может вызвать паралич и конвульсии: что нужно знать
В Украину завезли опасную кукурузу для приготовления попкорна. Дело в том, что в продукте обнаружено хлорпирифос.
Об опасном товаре из Испании сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы Одесской области.
Откуда взялась опасная кукуруза
В Главное управление поступило информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 25 апреля №2023.2025 относительно выявления хлорпирифоса в кукурузе.
Кукуруза из Испании для попкорна экспортировалась от производителя Liven SA, Barcelona.
В Украине получатель товара - ООО "Фоззи Коммерц" в селе Квитневое Броварского района (ул. Гоголевская 1А, 07408).
В ведомстве просят операторов рынка при обнаружении указанного груза сообщить в Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области по телефону (048) 716-13-01.
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Чем еще опасен хлорпирифос
Важно знать, что хлорпирифос применяют в качестве контактного инсектицида широкого спектра действия. В организм вещество может попасть через органы дыхания, кожные покровы.
Симптомы отравления хлорпирифосом через органы дыхания:
- кровянистые выделения из носа
- насморк, кашель
- дискомфорт в груди
А при поступлении в организм человека через кожные покровы наблюдается локализованное потоотделение и самопроизвольное сокращение мышц.
Если препарат попадет в глаза, то это может вызвать боль, кровотечение, лакримацию, помутнение в глазах.
Воздействие хлорпирифоса на здоровье человека зависит от количества вещества, кратности и длительности его действия.
При всех путях воздействия на организм человека другие системные токсические эффекты могут развиваться в течение 12 часов и проявляться бледностью кожаных покровов, потливостью, тошнотой, рвотой, диареей, спазмами брюшной полости, головной болью, головокружением, болью в глазах.
Как влияет хлорпирифос на центральную нервную систему:
- проявляется некогерентностью,
- нарушением речи,
- рефлексов,
- слабостью,
- усталостью,
- сокращением мышц,
- тремором и параличом конечностей и дыхательных мышц.
В тяжелых случаях может возникать самопроизвольная дефекация или мочеотделение, нарушение психического состояния, аритмия, потеря сознания, конвульсии и кома.
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