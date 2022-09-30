ua ru
Пт, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну завезли небезпечні сир і сосиски: що не варто купувати

Новость на русском →
П'ятниця 30 вересня 2022 16:41
В Україну завезли небезпечні сир і сосиски: що не варто купувати Фото: ринок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Українців попередили про виявлення на прилавках торгових точок Києва та області небезпечних для здоров'я харчових продуктів - сиру та сосисок, що викликають інфекційне захворювання на лістеріоз.

Про це 30 вересня йдеться у заяві на сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Київській області.

Так, було отримано повідомлення по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 20 вересня № 2022.4497-fup 19 стосовно спалаху харчового походження, спричиненого Listeria monocytogenes (ST155), та виявленого:

  • у сирі "Asiago Pressato",
  • у сосисках із м'яса птиці "Wurstel".

Вони були експортовані з Італії (виробники: Latteria sociale di bolzano vicentino; Agricola Tre valli Soc.Coop.A.R.L., Italy) до України (отримувач: ПП "КЛЄР" просп. Повітрофлотський, 66, м. Київ, 03151).

Операторів ринку закликали у відповідність до вимог закону "Про основні принципи та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів" негайно вилучити такі продукти з обігу та поінформувати компетентні органи про виявлену невідповідність у строк не більше 2 робочих днів.

Лістеріоз - це інфекційне захворювання, спричинене мікроорганізмами Listeria monocytogenes. Ці бактерії поширені у природі. Як зазначають у Центрі громадського здоров'я МОЗ України, такі продукти, як молоко, м'ясо, риба, овочі, фрукти - для збудника є відмінним живильним середовищем для росту мікроорганізмів.

"Зараження людини може відбуватися при контакті з інфікованими тваринами та птахами, доглядом за ними, при вживанні м’ясної чи рибної продукції без термічної обробки (сире молоко, сирокопчені ковбаси, сир, особливо придбаний на стихійних ринках), через овочі та фрукти. Причому кількість лістерій у забруднених продуктах харчування може бути набагато більша, ніж у зовнішньому середовищі", - розповіли медики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні виявлено небезпечні кукурудзяні чіпси від німецького виробника, які можуть зашкодити здоров'ю.

Також ми писали перед цим, що в нашу країну завезли небезпечні горішки, що можуть спричинити онкологію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область продукти Держпродспоживслужба