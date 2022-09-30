В Украину завезли опасные сыр и сосиски: в Госпродпотребслужбе сделали заявление

Украинцев предупредили о выявлении на прилавках торговых точек Киева и области опасных для здоровья пищевых продуктов - сыра и сосисок, что вызывают инфекционное заболевание листериоз.

Об этом 30 сентября говорится в заявлении на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Так, было получено сообщение по системе быстрого оповещения о пищевых продуктах и ​​кормах (RASFF) от 20 сентября № 2022.4497-fup 19 относительно вспышки пищевого происхождения, вызванного Listeria monocytogenes (ST15), и обнаруженного:

в сыре "Asiago Pressato",

в сосисках из мяса птицы "Wurstel".

Они были экспортированы из Италии (производители: Latteria sociale di bolzano vicentino; Agricola Tre valli Soc.Coop.A.R.L., Italy) в Украину (получатель: ЧП "КЛЕР" просп. Воздухофлотский, 66, г. Киев, 03151).

Операторов рынка призвали в соответствие с требованиями закона "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" немедленно изъять такие продукта из обращения и проинформировать компетентные органы о выявленном несоответствии в срок не более 2 рабочих дней.

Листериоз - это инфекционное заболевание, вызванное микроорганизмами Listeria monocytogenes. Эти бактерии широко распространены в природе. Как отмечают в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, такие продукты питания, как молоко, мясо, рыба, овощи, фрукты - для возбудителя являются отличной питательной средой для роста микроорганизмов.

"Заражение человека может происходить при контакте с инфицированными животными и птицами, уходе за ними, при употреблении мясной или рыбной продукции без термической обработки (сырое молоко, сырокопченые колбасы, сыр, особенно приобретенный на стихийных рынках), через овощи и фрукты. Причем количество листерий в загрязненных продуктах питания может быть гораздо больше, чем во внешней среде", - рассказали медики.