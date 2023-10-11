В Україну завезли каву, від якої можна впасти у кому

В Україну завезли небезпечну каву з Німеччини, яка здатна викликати важкі ускладнення і навіть призвести до коми.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на заяву Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Служба зазначає, що через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів надійшло повідомлення від 10 жовтня 2023 року стосовно виявлення хлорпірифосу в органічній зеленій каві (походженням з Гондурасу), що експортувалась з Німеччини.
Зазначається також, що відправник: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg, а отримувач в Україні - ТОВ "Кофітон", Київ.
Хлорпірифос застосовується як контактний інсектицид широкого спектра. Він знищує комах на люцерні, цитрусових, бавовнику, плодових та інших культурах.
Ця речовина, потрапляючи в організм людини, викликає гострі порушення роботи центральної нервової системи. А саме:
Хлорпірифос має 2 клас небезпеки для людини, препарати на його основі відносяться до 2 та 3 класу.
Українців закликають бути обережними й не купувати даний товар. А у разі виявлення цієї кави, обов'язково повідомити Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Для цього можна залишити електронне звернення, або ж зателефонувати у регіональне відділення.
У службі поки не повідомляють, у яких містах може бути цей товар у магазинах та як саме виглядає ця кава.
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