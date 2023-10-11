В Україну завезли каву, від якої можна впасти у кому

Що відомо про небезпечний продукт

Служба зазначає, що через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів надійшло повідомлення від 10 жовтня 2023 року стосовно виявлення хлорпірифосу в органічній зеленій каві (походженням з Гондурасу), що експортувалась з Німеччини.

Зазначається також, що відправник: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg, а отримувач в Україні - ТОВ "Кофітон", Київ.

Чим небезпечний хлорпірифос

Хлорпірифос застосовується як контактний інсектицид широкого спектра. Він знищує комах на люцерні, цитрусових, бавовнику, плодових та інших культурах.

Ця речовина, потрапляючи в організм людини, викликає гострі порушення роботи центральної нервової системи. А саме:

головний біль

судоми

порушення свідомості, що може призвести до глибокої коми

Хлорпірифос має 2 клас небезпеки для людини, препарати на його основі відносяться до 2 та 3 класу.

Що робити, якщо виявили небезпечний товар

Українців закликають бути обережними й не купувати даний товар. А у разі виявлення цієї кави, обов'язково повідомити Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Для цього можна залишити електронне звернення, або ж зателефонувати у регіональне відділення.

У службі поки не повідомляють, у яких містах може бути цей товар у магазинах та як саме виглядає ця кава.