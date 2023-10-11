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В Украину завезли кофе, от которого можно впасть в кому

В Украину завезли опасный кофе (фото иллюстративный: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украину завезли опасный кофе из Германии, который способен вызвать тяжелые осложнения и даже привести к коме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Что известно об опасном продукте

Служба отмечает, что через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов поступило сообщение от 10 октября 2023 года об обнаружении хлорпирифоса в органическом зеленом кофе (происхождении из Гондураса), которое экспортировалось из Германии.

Отмечается также, что отправитель: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg, а получатель в Украине - ООО "Кофитон", Киев.

Чем опасен хлорпирифос

Хлорпирифос применяется как контактный инсектицид широкого спектра. Он уничтожает насекомых на люцерне, цитрусовых, хлопчатнике, плодовых и других культурах.

Это вещество, попадая в организм человека, вызывает острые нарушения работы центральной нервной системы. А именно:

  • головную боль
  • судороги
  • нарушение сознания, что может привести к глубокой коме

Хлорпирифос имеет 2 класс опасности для человека, препараты на его основе относятся ко 2 и 3 классу.

Что делать, если обнаружили опасный товар

Украинцев призывают быть осторожными и не покупать данный товар. А в случае обнаружения этого кофе обязательно уведомить Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Для этого можно оставить электронное обращение или позвонить в региональное отделение.

В службе пока не сообщают, в каких городах может быть этот товар на прилавках магазинов и как выглядит этот кофе.

Ранее мы писали о том, что в Украину завезли опасный фрукт, который может "убить" легкие.

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