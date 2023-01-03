В Україну суне "собачий холод": коли чекати на негоду

За прогнозами синоптиків, в Україну насувається лютий холод зі снігопадами та хуртовинами. Подекуди нічна температура може опускатися до 20 градусів нижче нуля.

Коли українцям чекати на негоду - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Прогноз від народних синоптиків

За словами метеоролога Станіслава Щедріна, різке похолодання настане вже 4 січня. У цей день температура триматиметься на рівні 1-5 градусів тепла. Можуть бути опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Проте вже у Святвечір стане суттєво холодніше. У північно-східних областях температура впаде аж до 17-20 градусів, але на заході буде дещо тепліше - до 10-13 нижче нуля.

На всіх інших територіях температура коливатиметься в межах 10-16 градусів морозу. Зверніть увагу, що йдеться виключно про нічні температурні показники. Крім того, у період з 6 по 11 січня пройдуть сильні снігопади та заметілі.

Український гідрометцентр також прогнозує погіршення погодних умов з 4-5 січня по всій Україні. Сильні опади накриють північні та східні області - сніг, мокрий сніг та сніг з дощем.

6 січня сніг очікується на сході країни, а нічна температура опускатиметься до -1 -3 градусів - по всій території України.

До України сунуть люті морози на Різдво (фото: Freepik)

Чи можна похолодання пов'язати з Різдвом

За давніми прикметами, різкі та люті холоди приходять саме на Різдво Христове. У це свято наші предки уважно стежили за погодою та робили висновки, на який врожай чекати та що далі буде в природі.

Вважалося, що холод і мороз протягом 6-7 січня, як і на Великдень, - це хороші знаки від богів.

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