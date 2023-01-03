В Україну суне "собачий холод": коли чекати на негоду
За прогнозами синоптиків, в Україну насувається лютий холод зі снігопадами та хуртовинами. Подекуди нічна температура може опускатися до 20 градусів нижче нуля.
Коли українцям чекати на негоду - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Прогноз від народних синоптиків
За словами метеоролога Станіслава Щедріна, різке похолодання настане вже 4 січня. У цей день температура триматиметься на рівні 1-5 градусів тепла. Можуть бути опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Проте вже у Святвечір стане суттєво холодніше. У північно-східних областях температура впаде аж до 17-20 градусів, але на заході буде дещо тепліше - до 10-13 нижче нуля.
На всіх інших територіях температура коливатиметься в межах 10-16 градусів морозу. Зверніть увагу, що йдеться виключно про нічні температурні показники. Крім того, у період з 6 по 11 січня пройдуть сильні снігопади та заметілі.
Український гідрометцентр також прогнозує погіршення погодних умов з 4-5 січня по всій Україні. Сильні опади накриють північні та східні області - сніг, мокрий сніг та сніг з дощем.
6 січня сніг очікується на сході країни, а нічна температура опускатиметься до -1 -3 градусів - по всій території України.
До України сунуть люті морози на Різдво (фото: Freepik)
Чи можна похолодання пов'язати з Різдвом
За давніми прикметами, різкі та люті холоди приходять саме на Різдво Христове. У це свято наші предки уважно стежили за погодою та робили висновки, на який врожай чекати та що далі буде в природі.
Вважалося, що холод і мороз протягом 6-7 січня, як і на Великдень, - це хороші знаки від богів.
Інші погодні прикмети на Різдво:
- Відлига в цей день обіцяє теплу та ранню весну.
- Якщо вдарить мороз, то холодно буде і на Водохреща.
- Чим більше снігу 7 січня, тим сприятливішим буде рік.
- Безхмарне небо і яскравий місяць - до сильних морозів.
- Зоряне небо та іній на деревах - до хорошого урожаю.
- Якщо свято випало на молодика, то буде неврожайний рік.
- Якщо за вікном тепло, то весна буде холодною.
- Завиває хуртовина на Різдво - весна буде ранньою.
- Бурхлива завірюха віщує хороший врожай меду.
Раніше ми детальніше розповідали про погоду в перші тижні січня.
Дивіться також, посівний місячний календар на січень 2023 року.