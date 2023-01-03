В Украину идет "собачий холод": когда ждать непогоду
По прогнозам синоптиков, в Украину надвигается лютый холод со снегопадами и вьюгами. Местами ночная температура может опускаться до 20 градусов ниже нуля.
Когда украинцам ждать непогоду - подробнее читайте в материале Styler.
Прогноз от народных синоптиков
По словам метеоролога Станислава Щедрина, резкое похолодание наступит уже 4 января. В этот день температура будет держаться на уровне 1-5 градусов тепла. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Однако уже в Сочельник станет существенно холоднее. В северо-восточных областях температура упадет до 17-20 градусов, но на западе будет несколько теплее - до 10-13 ниже нуля.
На всех остальных территориях температура будет колебаться в пределах 10-16 градусов мороза. Обратите внимание, что речь идет исключительно о ночных температурных показателях. Кроме того, в период с 6 по 11 января пройдут сильные снегопады и метели.
Украинский гидрометцентр прогнозирует ухудшение погодных условий с 4-5 января по всей Украине. Обильные осадки накроют северные и восточные области - снег, мокрый снег и снег с дождем.
6 января снег ожидается на востоке страны, а ночная температура будет опускаться до -1-3 градусов по всей территории Украины.
В Украину сдвигаются сильные морозы на Рождество (фото: Freepik)
Можно ли похолодание связать с Рождеством
По давним приметам, резкие и лютые холода приходят именно на Рождество Христово. В этот праздник наши предки внимательно следили за погодой и делали выводы, какого урожая ждать и что дальше будет в природе.
Считалось, что холод и мороз в течение 6-7 января, как и на Пасху, - это отличные знаки от богов.
Другие погодные приметы на Рождество:
- Оттепель в этот день обещает теплую и раннюю весну.
- Если ударит мороз, то холодно будет и на Крещение.
- Чем больше снега 7 января, тем более благоприятным будет год.
- Безоблачное небо и яркая луна - до сильных морозов.
- Звездное небо и иней на деревьях - к хорошему урожаю.
- Если праздник выпал на новолуния, то будет неурожайный год.
- Если за окном тепло, весна будет холодной.
- Вьет метель на Рождество - весна будет ранней.
- Бурная вьюга предвещает хороший урожай меда.
Ранее мы более подробно рассказывали о погоде в первые недели января.
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