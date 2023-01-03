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В Украину идет "собачий холод": когда ждать непогоду

Новина українською →
Украина, Вторник 03 января 2023 10:19
В Украину идет "собачий холод": когда ждать непогоду Прогноз погоды на Рождество Христово (фото: Freepik).
Автор: Юлия Гаюк

По прогнозам синоптиков, в Украину надвигается лютый холод со снегопадами и вьюгами. Местами ночная температура может опускаться до 20 градусов ниже нуля.

Когда украинцам ждать непогоду - подробнее читайте в материале Styler.

Прогноз от народных синоптиков

По словам метеоролога Станислава Щедрина, резкое похолодание наступит уже 4 января. В этот день температура будет держаться на уровне 1-5 градусов тепла. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Однако уже в Сочельник станет существенно холоднее. В северо-восточных областях температура упадет до 17-20 градусов, но на западе будет несколько теплее - до 10-13 ниже нуля.

На всех остальных территориях температура будет колебаться в пределах 10-16 градусов мороза. Обратите внимание, что речь идет исключительно о ночных температурных показателях. Кроме того, в период с 6 по 11 января пройдут сильные снегопады и метели.

Украинский гидрометцентр прогнозирует ухудшение погодных условий с 4-5 января по всей Украине. Обильные осадки накроют северные и восточные области - снег, мокрый снег и снег с дождем.

6 января снег ожидается на востоке страны, а ночная температура будет опускаться до -1-3 градусов по всей территории Украины.

В Украину идет &quot;собачий холод&quot;: когда ждать непогоду

В Украину сдвигаются сильные морозы на Рождество (фото: Freepik)

Можно ли похолодание связать с Рождеством

По давним приметам, резкие и лютые холода приходят именно на Рождество Христово. В этот праздник наши предки внимательно следили за погодой и делали выводы, какого урожая ждать и что дальше будет в природе.

Считалось, что холод и мороз в течение 6-7 января, как и на Пасху, - это отличные знаки от богов.

Другие погодные приметы на Рождество:

  • Оттепель в этот день обещает теплую и раннюю весну.
  • Если ударит мороз, то холодно будет и на Крещение.
  • Чем больше снега 7 января, тем более благоприятным будет год.
  • Безоблачное небо и яркая луна - до сильных морозов.
  • Звездное небо и иней на деревьях - к хорошему урожаю.
  • Если праздник выпал на новолуния, то будет неурожайный год.
  • Если за окном тепло, весна будет холодной.
  • Вьет метель на Рождество - весна будет ранней.
  • Бурная вьюга предвещает хороший урожай меда.

Ранее мы более подробно рассказывали о погоде в первые недели января.

Смотрите также посевной лунный календарь на январь 2023 года.

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