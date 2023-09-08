ua en ru
Пт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україну повертається літня спека: де сонце припікатиме найбільше

Україна, П'ятниця 08 вересня 2023 09:55
UA EN RU
В Україну повертається літня спека: де сонце припікатиме найбільше Погода у вересні 2023 (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні вже розпочалася осіння пора, але літнє тепло все ще не відступає. Тому якщо ви не встигли поніжитися на сонці в серпні, то цілком зможете зробити це у вересні.

Де в Україні буде найспекотніше - читайте в матеріалі Styler нижче.

Прогноз погоди від синоптиків

В Укргідрометцентрі повідомляють, що з 12 вересня українці відчують істотне підвищення температури. У західних, центральних і південних областях стане тепліше аж до 28 градусів за Цельсієм.

У Києві стовпчики термометра сягатимуть 26 градусів вище нуля.

"Температура повітря +20+25 градусів, на північному сході +18+22, на півдні до +28 градусів. Кияни! Лишіть свої прибирання, консервації та осінні миття вікон на потім - всі на вулиці! Там буде гарно - сонце, +22 градуси", - закликала українців синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Ночі будуть теплими лише на півдні, адже там буде до +16 градусів, а от у решті регіонів - до 8 градусів тепла.

Але водночас варто чекати й на дощі, які можуть прийти в Україну з 13 по 15 вересня разом з атмосферним фронтом.

В Україну повертається літня спека: де сонце припікатиме найбільше

З 12 вересня в Україні стане спекотніше (скриншот: Styler)

Що пишуть погодні ресурси

Відповідно до прогнозу погоди від Sinoptik температура й справді підвищиться подекуди на сім градусів за Цельсієм. Так, у Києві протягом наступного тижня фіксуватимуть від 25 до 28 градусів.

В Україну повертається літня спека: де сонце припікатиме найбільше

Погода у вересні 2023 (скриншот: Styler)

Фахівці Meteoprog зазначають, що до кінця вересня в Україні буде триматися літнє тепло. Наприклад, із 17 по 21 вересня вони передбачають до 30 градусів вище нуля.

В Україну повертається літня спека: де сонце припікатиме найбільше

Погода у вересні 2023 (скриншот: Styler)

А от Meteofor прогнозує дещо нижчі показники температури. За даними сайту, 27 градусів тепла протримаються три дні, після чого підуть на сезонне зниження.

В Україну повертається літня спека: де сонце припікатиме найбільше

Погода у вересні 2023 (скриншот: Styler)

Разом із тим опадів наразі не прогнозують, а от хмарність цілком можлива.

До речі, раніше ми також розповідали, чи варто чекати на похолодання у вересні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні