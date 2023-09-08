В Украину возвращается летняя жара: где солнце будет припекать больше всего
В Украине уже началась осенняя пора, но летнее тепло все еще не отступает. Поэтому, если вы не успели понежиться на солнце в августе, то вполне сможете сделать это в сентябре.
Где в Украине будет жарче всего - читайте в материале Styler ниже.
Прогноз погоды от синоптиков
В Укргидрометцентре сообщают, что с 12 сентября украинцы ощутят существенное повышение температуры. В западных, центральных и южных областях станет теплее до 28 градусов по Цельсию.
В Киеве столбики термометра будут достигать 26 градусов выше нуля.
"Температура воздуха +20+25 градусов, на северо-востоке +18+22, на юге до +28 градусов. Киевляне! Оставьте свои уборки, консервации и осенние мытья окон на потом - все на улицы! Там будет красиво - солнце, +22 градусы", - призвала украинцев синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Ночи будут теплыми только на юге, ведь там будет до +16 градусов, а вот в остальных регионах - до 8 градусов тепла.
Но в то же время следует ожидать и дождей, которые могут прийти в Украину с 13 по 15 сентября вместе с атмосферным фронтом.
С 12 сентября в Украине станет жарче (скриншот: Styler)
Что пишут погодные ресурсы
Согласно прогнозу погоды от Sinoptik температура действительно повысится местами на семь градусов по Цельсию. Так, в Киеве в течение следующей недели будут фиксировать от 25 до 28 градусов.
Погода в сентябре 2023 (скриншот: Styler)
Специалисты Meteoprog отмечают, что до конца сентября в Украине будет держаться летнее тепло. К примеру, с 17 по 21 сентября они предусматривают до 30 градусов выше нуля.
Погода в сентябре 2023 (скриншот: Styler)
А вот Meteofor прогнозирует несколько более низкие показатели температуры. По данным сайта, 27 градусов тепла продержатся три дня, после чего пойдут на сезонное понижение.
Погода в сентябре 2023 (скриншот: Styler)
Вместе с тем, осадков пока не прогнозируют, а вот облачность вполне возможна.
Кстати, раньше мы также рассказывали, стоит ли ждать похолодания в сентябре.