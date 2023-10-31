Українцям зробили заяву про повістки в "Дії": що відомо

В Україні не надходитимуть повістки військовозобов'язаним через додаток "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу у Telegram.

Що відомо про повістки

Так, 31 жовтня українцям вкотре підтвердили, що повістки через програму не приходитимуть.

"Завантажуйте програму назад. Дія не надсилає повістки, навіть розробка такого сервісу не планується", - сказано в повідомленні.

У Дії зробили заяву для українців (Скріншот)

Зазначимо, що до цього віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вже повідомляв, що повісток у додатку не планується.

У березні 2023 року Військовий комісар Харківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Володимир Арап повідомив про те, що в майбутньому люди зможуть отримувати повістки через додаток "Дія", а виклики в ТЦК здійснюватимуться в електронній формі.

Однак пізніше це твердження було спростовано і Центром протидії дезінформації та Міністерством цифрової трансформації. Михайло Федоров заявив, що в Україні технічно неможливо запустити видачу повісток через месенджери принаймні цього року.