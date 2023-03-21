Українцям знайдуть роботу за кордоном безкоштовно: як отримати допомогу

Що передбачає законопроєкт

Як повідомляють автори законопроєкту, відставання України від європейських сусідів стимулює мільйони українців кожен рік їхати на заробітки за кордон. Цим часто користуються шахраї.

Часто зловмисники вимагали гроші за майбутнє працевлаштування в еквіваленті 300-600 євро, а потім компанія-посередник просто зникає, залишивши сотні ошуканих людей.

Щоб цьому запобігти, нардепи пропонують законодавчо заборонити компаніям-посередникам брати гроші з шукачів роботи та встановити штрафи в розмірі 2 000-5 000 неоподаткованих мінімумів. У середньому це до 68 000 гривень.

Крім того, зараз усі подібні компанії мають ліцензії, але навіть із нею шахраїв достатньо. Натомість потрібно створити реєстр, за яким будуть перевіряти компанії на добросовісність.

Якщо компанії для пошуку роботи за кордоном немає в реєстрі, її автоматично вважатимуть незаконною.

Тобто в результаті законопроєкт має на меті зменшити рівень шахрайства та легалізувати ринок міжнародного працевлаштування.

Як уникнути шахрайства під час пошуку роботи