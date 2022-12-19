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Українцям змінили умови зняття готівки у банкоматах: нові правила

Що змінилось у правила зняття готівки (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Національний банк України запровадив нові умови зняття готівки у банкоматах і встановив інші ліміти на зняття коштів. Уже великих 10 банків перейшли на нові правила роботи, скоро до них долучаться решту фінансових установ.

Про це повідомили у Telegram "Чудесний Київ".

Що змінилось у правилах зняття готівки

Українські банки скасували будь-яку комісію на зняття готівки у банкоматах і встановили єдиний ліміт.

Відтепер, будучи клієнтом одного банку, можна зняти готівку у будь-якому банкоматі на території України без комісії.

Ліміт встановили у розмірі -10-20 тисяч гривень. Цієї суми має вистачити, щоб підготуватись українцям до ймовірного блекауту.

Таке рішення має зменшити черги біля банкоматів і оптимізувати обіг готівки.

Уже 10 великих банків працюють за новими правилами. Скоро до них мають долучитись решту фінансових установ.

Чи можна зняти готівку при відсутності світла

У Нацбанку України розробили карту, яка показує усі 760 чергових відділень, що працюють під час вимкнення світла.

Вони розташовані у Києві та ще у 275 населених пунктах у 22 областях країни. Там можна не лише зняти готівку, а й отримати інші фінансові послуги.

Подивитися карту можна за цим посиланням, а ось тут можна завантажити список відділень на телефон чи комп'ютер.

Чи достатньо готівки в Україні

Член ради НБУ та економіст Василь Фурман в інтерв'ю 24 каналу зауважив, що в Україні зараз немає проблем із забезпеченням банків готівкою.

За словами економіста, українцям варто мати хоча б мінімальну кількість готівки, якої вистачить на забезпечення базових потреб протягом тижня, щоб перестрахуватись на будь-які випадки. Разом із цим створювати штучну паніку та ставати у величезні черги до банкоматів не треба.

Зараз НБУ домовляється з мережами АЗС, щоб у їхніх касах теж можна було зняти готівку.

Нещодавно ми повідомляли, що в Україні запрацював банкоматний роумінг.

Раніше ми писали про те, що НБУ посилив вимоги до роботи банків у разі блекауту.

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