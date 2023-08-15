Українцям виплатять допомогу у розмірі 25 тисяч євро: хто та як може отримати

Українці можуть отримати фінансову допомогу до 25 тисяч євро. Вона буде призначена представникам малого бізнесу. Так, українські підприємці можуть розраховувати на три хвилі грантів.
Про це у липні та серпні 2023 року Євросоюз та німецький уряд оголосили через програму міжнародного співробітництва EU4Business.
Гранти призначені для мікро-, малого та середнього бізнесу. Кожен конкурс має різне цільове призначення та вимоги до участі.
У рамках грантової програми підприємці зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі до 4 тис. євро у гривневому еквіваленті для відновлення своєї господарської діяльності через три уповноважені банки: Ощадбанк, Приватбанк та Банк Львів.
Грантові кошти можуть бути використані для придбання обладнання, сировини та матеріалів, виплати заробітної плати, покриття орендної плати та інших невідкладних господарських витрат.
Кошти будуть розподілені між наступними групами бізнесів:
Переможці в кожній категорії будуть визначені автоматично на рейтинговій основі на підставі наступних критеріїв: обсягу збитків, завданих через війну, потенціалу для відновлення та ефективності дій для відновлення підприємства.
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До речі, українцям до Дня Незалежності виплатять 1 млрд. гривень.