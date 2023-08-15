Украинцам выплатят помощь в размере 25 тысяч евро: кто и как может получить

Какой бизнес получит помощь

Гранты предназначены для микро-, малого и среднего бизнеса. Каждый конкурс имеет разное целевое назначение и требования к участию.

750 грантов каждый до 4000 евро для микропредприятий со штатом до 9 сотрудников

50 грантов каждый до 10 000 евро для малых предприятий со штатом от 11 до 49 сотрудников

30 грантов каждый до 25 000 евро для малых и средних предприятий со штатом от 11 до 100 сотрудников

В рамках грантовой программы предприниматели смогут получить финансовую поддержку в размере до 4 тыс. евро в гривневом эквиваленте для восстановления своей хозяйственной деятельности через три уполномоченных банка: Ощадбанк, Приватбанк и Банк Львів.

Грантовые средства могут быть использованы для покупки оборудования, сырья и материалов, выплаты заработной платы, покрытия арендной платы и других неотложных хозяйственных расходов.

Средства будут распределены между следующими группами бизнесов:

около 250 грантов получат предприятия из регионов, наиболее пострадавших от войны: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской (кроме города Киев), Луганской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей; прием заявок – с 8 по 21 августа 2023 года

около 250 грантов получат бизнесы из деоккупированных территорий Донецкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей; прием заявок - с 22 августа по 4 сентября 2023 года

около 250 грантов получат предприятия из всех других регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий; прием заявок - с 5 по 18 сентября 2023 года

Победители в каждой категории будут определены в автоматически на рейтинговой основе на основании следующих критериев: объема ущерба, нанесенного из-за войны, потенциала для восстановления и эффективности действий для восстановления предприятия.