Украинцам выплатят помощь в размере 25 тысяч евро: кто и как может получить

Украинцы могут получить финансовую помощь в размере до 25 тысяч евро. Она предназначена для представителей малого бизнеса. Так, украинские предприниматели могут расчитівать на три волны грантов.
Об этом в июле и августе 2023 года Евросоюз и немецкое правительство объявили через программу международного сотрудничества EU4Business.
Гранты предназначены для микро-, малого и среднего бизнеса. Каждый конкурс имеет разное целевое назначение и требования к участию.
В рамках грантовой программы предприниматели смогут получить финансовую поддержку в размере до 4 тыс. евро в гривневом эквиваленте для восстановления своей хозяйственной деятельности через три уполномоченных банка: Ощадбанк, Приватбанк и Банк Львів.
Грантовые средства могут быть использованы для покупки оборудования, сырья и материалов, выплаты заработной платы, покрытия арендной платы и других неотложных хозяйственных расходов.
Средства будут распределены между следующими группами бизнесов:
Победители в каждой категории будут определены в автоматически на рейтинговой основе на основании следующих критериев: объема ущерба, нанесенного из-за войны, потенциала для восстановления и эффективности действий для восстановления предприятия.
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Кстати, украинцам ко Дню Независимости выплатят 1 млрд гривен.