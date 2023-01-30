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Українцям видають "нові" повістки. Що робити, якщо вам вручили "стару": відповідь адвоката

Що робити, якщо вам вручили "стару" повістку (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

В Україні від 30 грудня 2022 року видають "нові" повістки. Вони складені на бланках нового зразка і відрізняються лише кількома пунктами.

Про те, що робити, якщо вручили "стару" повістку і чи може призовник відмовитись від неї, пояснив адвокат Сергій Гула у YouTube.

Що робити, якщо вам вручили "стару" повістку

"Ознайомтеся одразу. Подивіться, чи це новий бланк, який сформований після 30 грудня, бо там вказано. Якщо ні - все. Вибачте, ви роздаєте документ, який втратив чинність", - зазначив адвокат.

За словами Гули, у такому випадку призовник має право відмовитися від отримання повістки та скласти акт відмови у присутності двох понятих із таким поясненням: "Оскільки повістка була виписана на бланку, який втратив свою чинність, я відмовляюсь від її отримання".

"Зараз такі питання до мене приходять: "Проїдьте з нами, ми вам дамо "нову" повістку чи якусь там". Люди, ви не повинні їхати. Ніхто незаконно обмежувати ваші права та свободи не має права. Це незаконне позбавлення волі", - роз'яснив експерт.

Чим відрізняється "нова" повістка від "старої"

Перша відмінність - у назві. Замість військових комісаріатів - територіальні центри.

Також збільшилася кількість документів, які необхідно принести до центру комплектування для уточнення своїх даних. До паспорта, військового квитка й прописного потрібно ще додати ідентифікаційний номер.

У повістку нового зразка додали ще пункт, у якому йдеться, що військовозобов’язаний нестиме відповідальність, якщо не з’явиться до пункту без поважної причини. У старих бланках було зазначено, що якщо людина не прибуде, то підлягатиме адміністративному покаранню.

Чи законно вручати незаповнену повістку

Адвокат пояснив, що незаповнена повістка - не адресована вам. Тому людина має право відмовитися від її отримання.

"Тому що повістка, вона є адресна, вона вручається конкретній особі, вона має бути прописана. Беріть двох понятих, пишіть акт відмови. Оскільки ця повістка не була виписана мені... Коли мені буде виписана - питань немає", - додав Гула.

Раніше ми розповідали про те, кому і як можуть вручати повістки під час війни.

Читайте також про те, чи можуть киянам вручати повістки біля входу у метро.

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