Українцям розвіяли популярний міф про Манту, в який ми досі віримо

Що потрібно знати про Манту

Проба Манту - це імунологічний діагностичний тест, внутрішньошкірне введення туберкуліну, що дозволяє виявити специфічну імунну відповідь організму на збудник туберкульозу - паличку Коха.

Сьогодні у ВООЗ не рекомендують проводити пробу Манту всім дітям. Її доцільно робити лише тим, хто в групах ризику.

Також пробу Манту проводять перед щепленням вакциною БЦЖ дітям, які старші за два місяці та яким не було проведено щеплення БЦЖ безпосередньо у пологовому будинку. Тоді щеплення БЦЖ здійснюють у випадку негативного результату проби Манту.

А новонародженим і малюком до двомісячного віку щеплення проти туберкульозу проводиться без попередньої проби Манту.

Важливо також знати, що діти до двох років мають підвищений ризик розвитку туберкульозного менінгіту і розсіяних форм туберкульозу, з якими пов'язаний високий рівень смертності.

Як виявити туберкульоз у дитини

Своєчасне виявлення хвороби є запорукою ефективного лікування. Тому звертайте увагу на такі симптоми в малюка:

слабкість, погіршення сну

відсутність апетиту

неможливість сконцентруватися на грі чи навчанні

втрата чи поганий набір ваги

неприродна блідість шкіри

кашель (переважно сухий, що не припиняється протягом 2-3 тижнів)

невисока, але тривало підвищена температура (37-38°С)

нічне спітніння

Також не зволікайте зі зверненням до спеціаліста, якщо дитина контактувала з людьми, які мають підозру чи вже хворі на туберкульоз.

Ранні симптоми розвитку туберкульозу (інфографіка: МОЗ)

﻿﻿Для ранньої діагностики прихованої туберкульозної інфекції у дітей застосовують туберкулінову пробу Манту чи тест вивільнення гамма-інтерферону

(квантифероновий тест).

Для діагностики захворювання після появи симптомів застосовують швидкий

молекулярний тест (GeneXpert) та рентгенологічне дослідження.