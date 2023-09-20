Украинцам развеяли популярный миф о Манту, в который мы до сих пор верим

В детстве каждому по несколько раз делали пробу Манту. И сегодня бытует мнение, что эту процедуру обязательно ежегодно нужно делать всем детям. Но в соответствии с современными нормами это не так.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал НСЗУ, Facebook-сторінка Минздрава.
Проба Манту - это иммунологический диагностический тест, внутрикожное введение туберкулина, позволяющее выявить специфический иммунный ответ организма на возбудитель туберкулеза - палочку Коха.
Сегодня в ВОЗ не рекомендуют проводить пробу Манту всем детям. Ее целесообразно делать только тем, кто находится в группах риска.
Также пробу Манту проводят перед прививкой вакциной БЦЖ детям старше двух месяцев и которым не была проведена прививка БЦЖ непосредственно в роддоме. Тогда прививку БЦЖ осуществляют в случае отрицательного результата пробы Манту.
А новорожденным и малышам до двухмесячного возраста прививка против туберкулеза проводится без предварительной пробы Манту.
Важно также знать, что у детей до двух лет повышен риск развития туберкулезного менингита и рассеянных форм туберкулеза, с которыми связан высокий уровень смертности.
Своевременное выявление заболевания является залогом эффективного лечения. Поэтому обращайте внимание на следующие симптомы у малыша:
Также не медлите с обращением к специалисту, если ребенок контактировал с людьми, у которых есть подозрение или которые уже больны туберкулезом.
Ранние симптомы развития туберкулеза (инфографика: Минздрав)
Для ранней диагностики скрытой туберкулезной инфекции у детей применяют туберкулиновую пробу Манту или тест высвобождения гамма-интерферона (квантифероновый тест).
Для диагностики заболевания после появления симптомов применяют быстрый
молекулярный тест (GeneXpert) и рентгенологическое исследование.
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