Українцям розвіяли популярний міф про е-рецепти: усі думають не правильно

Що варто знати

Важливо знати, що таке твердження абсолютно не правильне.

Лікар може виписати один е-рецепт тільки на одне найменування лікарського засобу. Тобто на кожне найменування рецептурного препарату потрібен окремий е-рецепт.

Наприклад, якщо пацієнту необхідні ліки і для контролю тиску, і контролю нападів бронхіальної астми, то лікар випише два окремих рецепти.

Зокрема, якщо пацієнту з діабетом потрібні інсулін та тест-смужки для глюкометрів, то ендокринолог чи сімейний лікар створить окремі е-рецепти.

Номер е-рецепта й код підтвердження унікальні для кожного препарату або медичного виробу, призначеного лікарем. У разі призначення кількох різних препаратів пацієнт отримує відповідну кількість е-рецептів, які фармацевт погашає окремо при видачі цих ліків.

Хто може отримувати "Доступні ліки" безоплатно

Це можуть зробити всі пацієнти, які мають:

відповідне хронічне захворювання чи стан

встановлений діагноз

електронний рецепт на ці ліки

У програмі "Доступні ліки" - понад 480 препаратів, включно з інсулінами й комбінованими лікарськими засобами. А саме:

232 - торгових назви при серцево-судинних захворюваннях

53 - для лікування діабету 2 типу

4 - для лікування нецукрового діабету

23 - для лікування хронічного обструктивного захворювання легень

65 - при розладах психіки та поведінки, епілепсії

7 - для лікування хвороби Паркінсона

21 - для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді

72 - це препарати інсуліну

6 торгових назв для лікування болю та надання паліативної допомоги

Пацієнти з цими діагнозами чи станами отримують ліки безоплатно або з частковою доплатою. Для цього потрібно мати лише е-рецепт.