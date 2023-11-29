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Українцям розвіяли популярний міф про е-рецепти: усі думають не правильно

Чи потрібно виписувати е-рецепт на кожен препарат (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні існує переконання, ніби одного електронного рецепта достатньо на всі призначені пацієнту під час прийому препарати. Мова йде про ліки, які відпускають в аптеці за е-рецептом. Варто знати, чи дійсно це так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я.

Що варто знати

Важливо знати, що таке твердження абсолютно не правильне.

Лікар може виписати один е-рецепт тільки на одне найменування лікарського засобу. Тобто на кожне найменування рецептурного препарату потрібен окремий е-рецепт.

Наприклад, якщо пацієнту необхідні ліки і для контролю тиску, і контролю нападів бронхіальної астми, то лікар випише два окремих рецепти.

Зокрема, якщо пацієнту з діабетом потрібні інсулін та тест-смужки для глюкометрів, то ендокринолог чи сімейний лікар створить окремі е-рецепти. 

Номер е-рецепта й код підтвердження унікальні для кожного препарату або медичного виробу, призначеного лікарем. У разі призначення кількох різних препаратів пацієнт отримує відповідну кількість е-рецептів, які фармацевт погашає окремо при видачі цих ліків.

Хто може отримувати "Доступні ліки" безоплатно

Це можуть зробити всі пацієнти, які мають:

  • відповідне хронічне захворювання чи стан
  • встановлений діагноз
  • електронний рецепт на ці ліки

У програмі "Доступні ліки" - понад 480 препаратів, включно з інсулінами й комбінованими лікарськими засобами. А саме:

  • 232 - торгових назви при серцево-судинних захворюваннях
  • 53 - для лікування діабету 2 типу
  • 4 - для лікування нецукрового діабету
  • 23 - для лікування хронічного обструктивного захворювання легень
  • 65 - при розладах психіки та поведінки, епілепсії
  • 7 - для лікування хвороби Паркінсона
  • 21 - для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді
  • 72 - це препарати інсуліну
  • 6 торгових назв для лікування болю та надання паліативної допомоги

Пацієнти з цими діагнозами чи станами отримують ліки безоплатно або з частковою доплатою. Для цього потрібно мати лише е-рецепт.

 

Раніше ми повідомляли, коли потрібно вживати заспокійливі ліки та чи дійсно вони допомагають.

Також читайте, чому не можна ділити таблетки та розтирати їх у порошок.

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