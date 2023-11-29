Українцям розвіяли популярний міф про е-рецепти: усі думають не правильно

В Україні існує переконання, ніби одного електронного рецепта достатньо на всі призначені пацієнту під час прийому препарати. Мова йде про ліки, які відпускають в аптеці за е-рецептом. Варто знати, чи дійсно це так.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я.
Важливо знати, що таке твердження абсолютно не правильне.
Лікар може виписати один е-рецепт тільки на одне найменування лікарського засобу. Тобто на кожне найменування рецептурного препарату потрібен окремий е-рецепт.
Наприклад, якщо пацієнту необхідні ліки і для контролю тиску, і контролю нападів бронхіальної астми, то лікар випише два окремих рецепти.
Зокрема, якщо пацієнту з діабетом потрібні інсулін та тест-смужки для глюкометрів, то ендокринолог чи сімейний лікар створить окремі е-рецепти.
Номер е-рецепта й код підтвердження унікальні для кожного препарату або медичного виробу, призначеного лікарем. У разі призначення кількох різних препаратів пацієнт отримує відповідну кількість е-рецептів, які фармацевт погашає окремо при видачі цих ліків.
Це можуть зробити всі пацієнти, які мають:
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Пацієнти з цими діагнозами чи станами отримують ліки безоплатно або з частковою доплатою. Для цього потрібно мати лише е-рецепт.
Раніше ми повідомляли, коли потрібно вживати заспокійливі ліки та чи дійсно вони допомагають.
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