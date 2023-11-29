Украинцам развеяли популярный миф об э-рецептах: все думают неправильно

В Украине существует убеждение, что одного электронного рецепта достаточно на все назначенные пациенту во время приема препараты. Речь идет о лекарствах, которые отпускают в аптеке по э-рецепту. Следует знать, действительно ли это так.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Национальной службы здоровья.
Важно знать, что такое утверждение совершенно не верное.
Врач может выписать один э-рецепт только на одно наименование лекарственного средства. То есть на каждое наименование рецептурного препарата требуется отдельный э-рецепт.
Например, если пациенту необходимо лекарство и для контроля давления, и контроля приступов бронхиальной астмы, то врач выпишет два отдельных рецепта.
В частности, если пациенту с диабетом нужны инсулин и тест-полоски для глюкометров, то эндокринолог или семейный врач создаст отдельные э-рецепты.
Номер э-рецепта и код подтверждения уникальны для каждого препарата или медицинского изделия, назначенного врачом. В случае назначения нескольких различных препаратов пациент получает соответствующее количество э-рецептов, которые фармацевт погашает отдельно при выдаче этого лекарства.
Это могут сделать все пациенты, имеющие:
В программе "Доступные лекарства" - более 480 препаратов, включая инсулины и комбинированные лекарственные средства. А именно:
Пациенты с этими диагнозами или состояниями получают лекарство бесплатно или с частичной доплатой. Для этого нужно иметь только э-рецепт.
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