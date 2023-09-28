Українцям розповіли, звернення за якою допомогою не можна вважати слабкістю

В Україні громадянам розповіли, для того, щоб протистояти ворогу та витримати усі проблеми, важливо дбати про своє здоров’я. Мова не лише фізичне, а й психічне здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Національну службу здоров'я МОЗ у Telegram .

Що варто знати

Зокрема, багато людей переконані, що нібито звернення за психічною допомогою є слабкістю Однак, це неправда.

Насправді звернення по психічну підтримку не є ознакою слабкості, а навпаки є проявом сили та відповідальності за своє життя. Адже часто проблеми з ментальним здоров’ям роблять вразливим і фізичний стан людини.

Базову психологічну допомогу та лікування може надати сімейний лікар, терапевт чи педіатр у межах пакета "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".

Для надання цієї підтримки лікарі та медсестри проходять спеціальне навчання за програмою mhGAP.

Що входить в безкоштовну допомогу

Лікар первинної ланки надасть пацієнту базову психологічну допомогу та складе план ведення і лікування в межах своєї компетенції.

Також фахівець оцінить клінічний стан пацієнта, зокрема фізичний та психологічний, щоб виявити тривожні стани, депресії та інші розлади психічного здоров’я.

За потреби лікар направить на проведення лабораторних та інструментальних досліджень чи скерує на консультацію до лікаря-психіатра.

Для того, щоб знайти медзаклад, де надають психологічну допомогу зателефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77 - оператор підкаже, де найближча лікарня.

Також для того, щоб обрати собі психолога, необхідно дотримуватись певних порад: