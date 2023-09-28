Украинцам рассказали, обращение за какой помощью нельзя считать слабостью
В Украине гражданам рассказали, чтобы противостоять врагу и выдержать все проблемы, важно заботиться о своем здоровье. Речь не только о физическом, но и психическом здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную службу здоровья Минздрава в Telegram.
Что следует знать
В частности, многие убеждены, что якобы обращение за психической помощью является слабостью. Однако, это неправда.
На самом деле обращение за психической поддержкой не является признаком слабости, а наоборот является проявлением силы и ответственности за свою жизнь. Ведь часто проблемы с ментальным здоровьем делают уязвимым и физическое состояние человека.
Базовую психологическую помощь и лечение может оказать семейный врач, терапевт или педиатр в рамках пакета "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".
Для оказания этой поддержки врачи и медсестры проходят специальное обучение по программе mhGAP.
Что входит в бесплатную помощь
Врач первичного звена предоставит пациенту базовую психологическую помощь и составит план ведения и лечения внутри своей компетенции.
Также специалист оценит клиническое состояние пациента, в частности, физическое и психологическое, чтобы выявить тревожные состояния, депрессии и другие расстройства психического здоровья.
При необходимости врач направит на проведение лабораторных и инструментальных исследований или направит на консультацию к врачу-психиатру.
Для того чтобы найти медучреждение, где оказывают психологическую помощь, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 - оператор подскажет, где ближайшая больница.
Также, для того, чтобы выбрать себе психолога, необходимо следовать определенным советам:
- поиск следует начать с осознания того, что это специалист, а не волшебник. И проблемы не исчезнут через мгновение. Работа с психологом - это работа над собой, которая потребует времени и усилий
- иногда нужен специалист, который проведет диагностику ментального здоровья и определит, нуждается ли человек в профессиональном лечении или надзоре. С этим может помочь семейный врач
- важно узнать образование, которое имеет психолог
- искать психолога можно по советам знакомых, а также в соцсетях, на сайтах профильных заведений, фондов или организаций.
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