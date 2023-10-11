Українцям розповіли всю правду про "лікувальні" грязі та чому вони не допомагають

Вся правда про метод

Експерти кажуть, що дію грязей обґрунтовують наявністю в ній сірководню, аміаку та деяких газоподібних речовин, які проникають через шкіру. Вони буцімто впливають на нервові закінчення, кровообіг, залози внутрішньої секреції та процеси обміну речовин.

Однак, насправді грязі не лікують та не сприяють процесу реабілітації. Принаймні, науковці про такі властивості пелотерапії не знають.

Натомість - активна реабілітація має серйозне доказове підґрунтя та незлічену кількість якісних рандомізованих досліджень, опублікованих в авторитетних виданнях.

Важливо пам'ятати, що всі послуги з ефективної і дієвої реабілітації - безоплатні для людей та повністю покриваються НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій.

Кожен пацієнт, в залежності від важкості травми, може отримати від 2 до 8 реабілітаційних циклів впродовж року.

Хто може проводити реабілітацію

Для того, щоб відновити навички руху людини, повернути їй здатність до самообслуговування, спроможність повноцінно працювати й відпочивати, – потрібна ціла команда фахівців. Такий формат надання допомоги передбачає роботу так званої мультидисциплінарної реабілітаційної команди.

Професії "реабілітолог" не існує, як не існує й однієї, універсальної пігулки від всіх хвороб. Цей термін дійшов до нас з часів, коли не існувало сучасних професій фахівців з реабілітації.

Тоді під цим поняттям мали на увазі фахівців, які відвідували пацієнта вдома та проводили процедури сумнівної якості. Звісно, такий підхід не має жодного стосунку до доказової медицини.

Послуги з ефективної реабілітації надають спеціальні мультидисциплінарні команди. До їх складу входять: