Українцям розповіли, що робити, якщо в аптеці немає необхідних ліків

В Україні існує спеціальна програма "Доступні ліки", за якою можна отримувати безкоштовні ліки від певних хвороб. Однак, з якихось причин деяких ліків може не виявитись в аптеках. Варто знати, що робити у такій ситуації.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я у Telegram .

Що необхідно зробити

Фахівці радять звернутися до будь-якої іншої аптеки з "Доступними ліками". Впізнати таку аптеку можна за відповідною наліпкою на дверях - "Тут є "Доступні ліки" або "Інсуліни+".

Також знайти розташування аптеки підкаже оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або за допомогою електронної карти аптек.

Потрібно замовити ліки, які відсутні в аптеці у момент звернення, та отримати їх в інший день. Однак, це лише в тому разі, якщо попередній препарат ще не скінчився і ви маєте час на очікування.

Загалом до програми "Доступні ліки" приєдналось понад 14 000 аптек. Програма реімбурсації не має територіальних обмежень всередині країни, тож пацієнти можуть отримувати свої препарати там, де їм зручно. Головна умова - аптека відпускає "Доступні ліки".

При яких хворобах можна отримати ліки

У програмі "Доступні ліки" доступно 486 препаратів, включно з інсулінами та комбінованими лікарськими засобами.

Ось при яких захворюваннях чи станах людина може отримувати ці ліки безоплатно чи з невеликою доплатою:

серцево-судинні захворювання

діабет 2 типу

бронхіальна астма

розлади психіки та поведінки (шизофренія, шизотипові стани, розлади настрою, невротичні розлади, пов'язані зі стресом)

епілепсія

нецукровий діабет

цукровий (інсулінозалежний) діабет

хронічне обструктивне захворювання легень

хвороба Паркінсона

імуносупресивні препарати для людей після проведеної трансплантації

Однак, для отримання таких ліків потрібен електронний рецепт.

Як отримати електронний рецепт

Перелік захворювань, за якими українці отримують безоплатні ліки, значно розширився.

Необхідно знати, до якого лікаря потрібно за рецептом:

у разі серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми та ХОЗЛ (хронічному обструктивному захворюванню легень) - до сімейного лікаря, терапевта або педіатра

при розладах психіки та поведінки - до психіатра

при епілепсії - до психіатра або невролога

при нецукровому або інсулінозалежному діабеті - до ендокринолога

при хворобі Паркінсона - до невролога

За цими напрямами лікарі-спеціалісти створять план лікування для пацієнта в електронній системі охорони здоров’я та випишуть перший рецепт. Наступні рецепти при створеному плані лікування зможуть виписувати також лікарі первинної медичної допомоги: сімейний лікар, терапевт або педіатр.