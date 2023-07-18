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Українцям розповіли, що не повинен робити сімейний лікар: не усі про це знають

Що не має робити сімейний лікар (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато хто думає, що обов'язком сімейного лікаря є роздруковувати результати консультації чи обстеження інших лікарів для пацієнта. Однак, це не зовсім так.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я у Telegram.

Чому лікар не повинне цього робити

Зокрема, іноді лікарі-спеціалісти направляють пацієнтів до сімейного лікаря для роздрукування результатів консультацій, діагностичних обстежень чи лабораторних досліджень.

Однак, видача результатів пацієнту - це питання належної організації роботи медичного закладу та його структурних підрозділів, зокрема організації надання медичних послуг. Це є обов’язком керівника.

Тому результати обстежень має організувати медзаклад, в якому пацієнт отримує медичну послугу. Відповідно лікар-спеціаліст не має направляти людей до сімейного лікаря для отримання результатів у паперовому вигляді.

Важливо, якщо вузький спеціаліст медичного закладу направляє до сімейного лікаря в іншу лікарню і каже, що саме він має роздрукувати результати лабораторних досліджень - це неправда.

Що робити, коли сімейний лікар у відпустці

Деякі люди думають, якщо сімейний лікар у відпустці, то пацієнт залишається без медичної допомоги. Однак, це міф.

Насправді під час відпустки одного лікаря відбувається заміна іншим. Незалежно від того, державна це амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП.

У лікаря, що працює на заміні, пацієнт може розраховувати на весь обсяг послуг, який входить у пакет первинної медичної допомоги.

Дізнатися про відпустку лікаря пацієнти можуть таким чином:

  • з інформації, яка розміщена безпосередньо у центрі чи в амбулаторії, в доступному для пацієнтів місці
  • з інформації, яка розміщена на веб-сайтах та соцмережах
  • з повідомлень від медичного закладу, надісланих тим пацієнтам, які, уже записані та мають прийти на прийом

Раніше ми повідомляли, як щодня та без ліків підтримувати здоров'я судин і серця.

Також ми писали, які безкоштовні послуги можна отримати у сімейного лікаря.

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