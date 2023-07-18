Українцям розповіли, що не повинен робити сімейний лікар: не усі про це знають

Чому лікар не повинне цього робити

Зокрема, іноді лікарі-спеціалісти направляють пацієнтів до сімейного лікаря для роздрукування результатів консультацій, діагностичних обстежень чи лабораторних досліджень.

Однак, видача результатів пацієнту - це питання належної організації роботи медичного закладу та його структурних підрозділів, зокрема організації надання медичних послуг. Це є обов’язком керівника.

Тому результати обстежень має організувати медзаклад, в якому пацієнт отримує медичну послугу. Відповідно лікар-спеціаліст не має направляти людей до сімейного лікаря для отримання результатів у паперовому вигляді.

Важливо, якщо вузький спеціаліст медичного закладу направляє до сімейного лікаря в іншу лікарню і каже, що саме він має роздрукувати результати лабораторних досліджень - це неправда.

Що робити, коли сімейний лікар у відпустці

Деякі люди думають, якщо сімейний лікар у відпустці, то пацієнт залишається без медичної допомоги. Однак, це міф.

Насправді під час відпустки одного лікаря відбувається заміна іншим. Незалежно від того, державна це амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП.

У лікаря, що працює на заміні, пацієнт може розраховувати на весь обсяг послуг, який входить у пакет первинної медичної допомоги.

Дізнатися про відпустку лікаря пацієнти можуть таким чином: