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Украинцам рассказали, что не должен делать семейный врач: не все об этом знают

Что не должен делать семейный врач (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие думают, что обязанностью семейного врача является распечатывать результаты консультации или обследования других врачей для пациента. Однако это не совсем так.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья в Telegram.

Почему врач не должен этого делать

В частности, иногда врачи-специалисты направляют пациентов к семейному врачу для распечатки результатов консультаций, диагностических обследований или лабораторных исследований.

Однако выдача результатов пациенту - это вопрос надлежащей организации работы медицинского учреждения и его структурных подразделений, в частности организации предоставления медицинских услуг. Это обязанность руководителя.

Поэтому результаты обследований должны организовать медучреждение, в котором пациент получает медицинскую услугу. Соответственно, врач-специалист не должен направлять людей к семейному врачу для получения результатов в бумажном виде.

Важно, если узкий специалист медицинского учреждения направляет к семейному врачу в другую больницу и говорит, что именно он должен распечатать результаты лабораторных исследований - это неправда.

Что делать, когда семейный врач в отпуске

Некоторые люди думают, что если семейный врач в отпуске, то пациент остается без медицинской помощи. Однако это миф.

На самом деле, во время отпуска одного врача происходит замена другим. Независимо от того, государственная это амбулатория, частный центр или врач-ФЛП.

У врача, работающего на замене, пациент может рассчитывать на весь объем услуг, входящий в пакет первичной медицинской помощи.

Узнать об отпуске врача пациенты могут следующим образом:

  • с информации, размещенной непосредственно в центре или в амбулатории, в доступном для пациентов месте
  • с информации, размещенной на веб-сайтах и соцсетях
  • из сообщений от медицинского учреждения, отправленных тем пациентам, которые уже записаны и должны прийти на прием

Ранее мы сообщали, как ежедневно и без лекарств поддерживать здоровье сосудов и сердца.

Также мы писали, какие бесплатные услуги можно получить у семейного врача.

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