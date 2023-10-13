Прослужить багато років: на що звернути увагу при виборі пральної машини в магазині

Сучасна пральна машина - вкрай корисний і функціональний побутовий прилад, що заощадить вам багато часу під час прання одягу. Однак, в магазині потрібно знати, як вибрати правильний прилад, щоб прослужив багато років.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Держпродспоживслужби у Facebook.
Кожна побутова пральна машина повинна мати енергетичну етикетку, яка надається постачальником та прикріплюється розповсюджувачем на лицьовому боці або зверху побутової пральної машини. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість.
Відповідно до вимог Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, на мікрофіші (стандартній інформаційній таблиці), зазначається така інформація:
Також інформація, що міститься у мікрофіші, може бути надана у формі копії енергетичної етикетки у кольоровому або чорно-білому вигляді.
Автоматичні
Такі пральні машини мають ряд корисних функцій, серед яких автоматичне віджимання, делікатне прання, сушка та інші. Найбільш бюджетні моделі характеризуються доволі скромним списком функцій і режимів прання.
Напівавтоматичні
Пральні машини практично не мають автоматичних функцій, за винятком робочого таймера, який відраховує час прання і повідомляє про її закінчення за допомогою звукового або іншого сигналу.
Ультразвукові
Такі моделі пральних машин не можна в повному розумінні цього слова називати "машинами". Вони найчастіше використовуються для делікатного прання нижньої і постільної білизни прямо в ванній або невеликій місткості.
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