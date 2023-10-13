Прослужит много лет: на что обратить внимание при выборе стиральной машины в магазине

Современная стиральная машина - крайне полезный и функциональный бытовой прибор, что сэкономит вам много времени во время стирки одежды. Однако, в магазине нужно знать, как выбрать правильный прибор, чтобы прослужил много лет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Госпродпотребслужбы в Facebook.
Каждая бытовая стиральная машина должна иметь энергетическую этикетку, предоставляемую поставщиком и прикрепляемую распространителем на лицевой стороне или сверху бытовой стиральной машины. Ничто не должно закрывать или уменьшать видимость.
В соответствии с требованиями Технического регламента энергетической маркировки энергопотребительных продуктов, на микрофише (стандартной информационной таблице) отмечается следующая информация:
Также информация, содержащаяся в микрофише, может быть предоставлена в виде копии энергетической этикетки в цветном или черно-белом виде.
Автоматические
Такие стиральные машины обладают рядом полезных функций, среди которых автоматический отжим, деликатная стирка, сушка и другие. Наиболее бюджетные модели характеризуются довольно скромным списком функций и режимов стирки.
Полуавтоматические
Стиральные машины практически не имеют автоматических функций, за исключением рабочего таймера, отсчитывающего время стирки и сообщающего о ее окончании с помощью звукового или другого сигнала.
Ультразвуковые
Такие модели стиральных машин нельзя в полном смысле этого слова называть "машинами". Они чаще всего используются для деликатной стирки нижнего и постельного белья прямо в ванной или небольшой емкости.
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