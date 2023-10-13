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Прослужит много лет: на что обратить внимание при выборе стиральной машины в магазине

Как выбрать стиральную машину в магазине (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Современная стиральная машина - крайне полезный и функциональный бытовой прибор, что сэкономит вам много времени во время стирки одежды. Однако, в магазине нужно знать, как выбрать правильный прибор, чтобы прослужил много лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Госпродпотребслужбы в Facebook.

Что должен содержать прибор

Каждая бытовая стиральная машина должна иметь энергетическую этикетку, предоставляемую поставщиком и прикрепляемую распространителем на лицевой стороне или сверху бытовой стиральной машины. Ничто не должно закрывать или уменьшать видимость.

В соответствии с требованиями Технического регламента энергетической маркировки энергопотребительных продуктов, на микрофише (стандартной информационной таблице) отмечается следующая информация:

  • наименование или торговая марка поставщика
  • модель бытовой стиральной машины
  • номинальная загруженность для стандартной программы стирки хлопка
  • класс энергоэффективности
  • средневзвешенный годовой объем энергопотребления
  • объем потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка при температуре 60°C при полной и частичной загрузке
  • средневзвешенная потребительская мощность в режиме "выключено" и ожидание
  • средневзвешенный годовой объем потребления воды
  • класс эффективности отжима по шкале от G (наименее эффективный) до А (наиболее эффективный)
  • максимальная скорость оборотов барабана бытовой стиральной машины
  • остаточное содержание влаги для стандартной программы стирки хлопка
  • объяснение, что стандартная программа стирки хлопка при температуре 60 и 40 °C наиболее эффективна для потребления энергии и воды
  • время выполнения стандартной программы стирки хлопка
  • продолжительность режима ожидания
  • уровень акустического распространения шума во время стирки и отжима
  • информация по встраиванию бытовой стиральной машины

Также информация, содержащаяся в микрофише, может быть предоставлена в виде копии энергетической этикетки в цветном или черно-белом виде.

Виды стиральных машин

Автоматические

Такие стиральные машины обладают рядом полезных функций, среди которых автоматический отжим, деликатная стирка, сушка и другие. Наиболее бюджетные модели характеризуются довольно скромным списком функций и режимов стирки.

Полуавтоматические

Стиральные машины практически не имеют автоматических функций, за исключением рабочего таймера, отсчитывающего время стирки и сообщающего о ее окончании с помощью звукового или другого сигнала.

Ультразвуковые

Такие модели стиральных машин нельзя в полном смысле этого слова называть "машинами". Они чаще всего используются для деликатной стирки нижнего и постельного белья прямо в ванной или небольшой емкости.

Ранее мы сообщали, почему опытные хозяйки не используют режим быстрой стирки.

Также мы писали, что нельзя стирать в машинке.

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