Українцям розповіли, що потрібно зробити одразу після відключення світла
31 жовтня Росія знову завдала ракетних ударів по Україні та пошкодила енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього в країні плануються екстрені відключення світла.
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли людям, що потрібно зробити, якщо у вас вимикають електроенергію.
Що робити, якщо вимкнули світло?
Вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги.
Не використовуйте газові плити для опалення, бо є небезпека отруїтися чадним газом.
Якщо в будинку є ліфт, переконайтеся, що ніхто не застряг.
Завітайте до літніх сусідів і дізнайтеся, чи необхідна їм допомога.
Слідкуйте за офіційними повідомленнями влади чи ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батареях.
Якщо ви використовуєте генератор – встановіть його поза приміщенням та подалі від вікон.
Що потрібно мати вдома на випадок відключення світла
При відключеннях світла під час війни – краще купити заздалегідь такі речі, як:
- радіоприймач та ліхтарики на батарейках
- запас сірників, свічок та сухого спирту
- заряджений павербанк
- тижневий запас питної води та консервів або сублімованої їжі
- аптечку, включаючи особисті ліки щонайменше на тиждень.
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