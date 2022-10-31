Украинцам рассказали, что нужно сделать сразу после отключения света

31 октября Россия вновь нанесла ракетные удары по Украине и повредила критическую инфраструктуру. В результате этого в стране планируются экстренные отключения света.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали людям, что нужно сделать, если у вас выключают электроэнергию.

Что делать, если выключили свет?

Выключите из розеток электроприборы, чтобы избежать их повреждения из-за перепадов напряжения.

Не используйте газовые плиты для обогрева. Есть опасность отравиться угарным газом.

Если в доме есть лифт, убедитесь, что в нем никто не застрял.

Посетите пожилых соседей и узнайте, необходима ли им помощь.

Следите за официальными сообщениями власти или ГСЧС. Если мобильная сеть не работает, найдите радио на батарейках.

Если вы используете генератор – установите его вне помещения и подальше от окон.

Что нужно иметь дома на случай отключения света

При отключениях света во время войны - лучше купить заранее такие вещи, как: