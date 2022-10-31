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Украинцам рассказали, что нужно сделать сразу после отключения света

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Понедельник 31 октября 2022 13:17
Украинцам рассказали, что нужно сделать сразу после отключения света Что делать, если отключили свет (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

31 октября Россия вновь нанесла ракетные удары по Украине и повредила критическую инфраструктуру. В результате этого в стране планируются экстренные отключения света.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали людям, что нужно сделать, если у вас выключают электроэнергию.

Что делать, если выключили свет?

Выключите из розеток электроприборы, чтобы избежать их повреждения из-за перепадов напряжения.

Не используйте газовые плиты для обогрева. Есть опасность отравиться угарным газом.

Если в доме есть лифт, убедитесь, что в нем никто не застрял.

Посетите пожилых соседей и узнайте, необходима ли им помощь.

Следите за официальными сообщениями власти или ГСЧС. Если мобильная сеть не работает, найдите радио на батарейках.

Если вы используете генератор – установите его вне помещения и подальше от окон.

Что нужно иметь дома на случай отключения света

При отключениях света во время войны - лучше купить заранее такие вещи, как:

  • радиоприемник и фонарики на батарейках
  • запас спичек, свечей и сухого спирта
  • заряженный павербанк
  • недельный запас питьевой воды и консервов или сублимированной пищи
  • аптечку, включая личное лекарство минимум в неделю.

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