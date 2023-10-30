Украинцам рассказали, за что не нужно платить при инсульте в больнице

В Украине помощь при остром мозговом инсульте входит в приоритетные услуги Программы медицинских гарантий. Поэтому помощь человек может получить совершенно бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья в Telegram .

Что следует знать

Человек с подозрением на инсульт получает всю необходимую диагностику бесплатно, а в случае подтверждения диагноза - и лечения.

Поэтому, чтобы получить помощь, пациенту не нужно направление врача. Как правило, таких пациентов доставляет экстренная помощь.

Важно, чтобы бригада как можно скорее отвезла человека с подозрением на инсульт в учреждение, имеющее договор с НСЗУ по пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте".

В помощь предоставляются следующие услуги:

неотложная нейровизуализация - КТ или МРТ

лабораторные и инструментальные исследования

своевременное обезболивание

наблюдение за функцией глотания

лекарства из Нацперечня основных лекарственных средств

Признаки инсульта

К предупредительным признакам инсульта, возникающие внезапно, входят:

онемение или слабость лица, руки или ноги, чаще с одной стороны тела

проблема с пониманием языка или речью, путаница в словах, предложениях и т.п.

проблема со зрением в глазах или глазу

проблемы с ходьбой, головокружение, потеря равновесия или координации

сильная головная боль без причин

Если вы наблюдаете наличие одного или нескольких признаков, возникающих внезапно, сразу обращайтесь к врачу или вызывайте скорую.

Также признаки опасности могут проявляться сонливостью, рвотой, тошнотой, двойством в глазах. Признаки могут занять всего несколько минут, затем исчезать. Они сигнализируют о тяжелом состоянии, которое нужно лечить.

Инсульт встречается во всех возрастных группах, однако риск заболевания увеличивается в возрасте от 55 до 85 лет.

Мужчины имеют больший риск инсульта в молодом и среднем возрасте, но больше женщин умирает от инсульта в старшем возрасте.