Ці напої провокують інфаркт та інсульт: лікарка назвала найнебезпечніші
Здорове та збалансоване харчування – відіграє велику роль у підтримці здоров'я серця. Відповідно все що ви їсте та п'єте дуже важливо. Але є низка напоїв, які можуть посилити серцеві захворювання.
Про це розповіла лікар Дебора Лі з Англії, пише Express.
Які напої погіршують хвороби серця
Виявляється, солодкі напої – вороги серця.
"Енергетичні напої, морси, лікери, газовані напої та ароматизоване молоко - це напої з високим вмістом цукру. В одному систематичному огляді та метааналізі 2016 року споживання напоїв з високим вмістом цукру збільшувало ризик інсульту на 13% та серцевий напад на 22%", - повідомила медик.
Однак у дослідженні згадали, що люди, які вживають такі напої, можуть мати інші захворювання, що впливають на ризик серцево-судинних захворювань.
За словами Дебори Лі, безпеку енергетиків взагалі не встановлено.
"Енергетичні напої часто містять кофеїн, цукор, таурин, вітамін В та женьшень, більшість із яких недостатньо вивчені. Вплив алкоголю на серце шкідливий, особливо при регулярному вживанні понад 10 г етанолу на день", - розповіла лікарка.
Алкоголь не тільки підвищує кров'яний тиск, ця речовина "токсична для клітин серцевого м'яза і може зашкодити серцю".
Вживаючи алкоголь, ви також споживаєте порожні калорії, які можуть сприяти ожирінню.
"Не існує безпечного рівня споживання алкоголю, і для досягнення найкращих результатів для здоров'я ми всі повинні мінімізувати споживання алкоголю або утримуватися від нього", - сказала Лі.
Напої, які можуть бути шкідливими для пацієнтів із серцевими захворюваннями:
- Солодкі напої
- Енергетичні напої
- Алкоголь.
Що стосується напоїв, які можуть бути корисні для серця, лікар Лі рекомендує воду, каву, чай та овочевий сік.
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