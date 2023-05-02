Ці напої провокують інфаркт та інсульт: лікарка назвала найнебезпечніші

Здорове та збалансоване харчування – відіграє велику роль у підтримці здоров'я серця. Відповідно все що ви їсте та п'єте дуже важливо. Але є низка напоїв, які можуть посилити серцеві захворювання.

Про це розповіла лікар Дебора Лі з Англії, пише Express.

Які напої погіршують хвороби серця

Виявляється, солодкі напої – вороги серця.

"Енергетичні напої, морси, лікери, газовані напої та ароматизоване молоко - це напої з високим вмістом цукру. В одному систематичному огляді та метааналізі 2016 року споживання напоїв з високим вмістом цукру збільшувало ризик інсульту на 13% та серцевий напад на 22%", - повідомила медик.

Однак у дослідженні згадали, що люди, які вживають такі напої, можуть мати інші захворювання, що впливають на ризик серцево-судинних захворювань.

За словами Дебори Лі, безпеку енергетиків взагалі не встановлено.

"Енергетичні напої часто містять кофеїн, цукор, таурин, вітамін В та женьшень, більшість із яких недостатньо вивчені. Вплив алкоголю на серце шкідливий, особливо при регулярному вживанні понад 10 г етанолу на день", - розповіла лікарка.

Алкоголь не тільки підвищує кров'яний тиск, ця речовина "токсична для клітин серцевого м'яза і може зашкодити серцю".

Вживаючи алкоголь, ви також споживаєте порожні калорії, які можуть сприяти ожирінню.

"Не існує безпечного рівня споживання алкоголю, і для досягнення найкращих результатів для здоров'я ми всі повинні мінімізувати споживання алкоголю або утримуватися від нього", - сказала Лі.

Напої, які можуть бути шкідливими для пацієнтів із серцевими захворюваннями:

Солодкі напої

Енергетичні напої

Алкоголь.

Що стосується напоїв, які можуть бути корисні для серця, лікар Лі рекомендує воду, каву, чай та овочевий сік.