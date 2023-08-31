Українцям розповіли, на що потрібно звернути увагу під час знижок в магазинах

Конкуренція серед продавців товарів призводить до виникнення різноманітних акцій, щоб заманити покупця. Одним із найбільш дієвих механізмів залучення покупців є рекламні знижки.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба в Telegram .

Що має бути вказано на рекламі

Відповідно до норм Закону України "Про рекламу", реклама про зниження цін та про розпродаж обов’язково повинна містити наступну інформацію:

місце проведення розпродажу

дата початку

дата закінчення

співвідношення розміру знижки до попередньої ціни товару

Важливо, що інформація про ціни на товари, тарифи на послуги, повинна бути вказана виключно у гривні.

"Рекламодавці, виробники реклами або розповсюджувачі реклами винні у порушенні законодавства про рекламу несуть відповідальність згідно зі ст. 27 Закону України "Про рекламу", - йдеться у повідомленні.

Як діяти, коли ціна на ціннику та в чеку відрізняється

Інколи виникає така ситуація, коли людина хоче купити акційний товар зі знижкою, але на касі йому озвучують зовсім іншу цифру. Однак, покупець має право оплатити саме ту ціну, яка є на ціннику, адже саме на основі такої інформації було прийняте рішення про покупку.

До того ж написи цін повинні бути чіткими та простими для розуміння.

Ціна продукції повинна містити всі податки та неподаткові обов'язкові платежі, які відповідно до законодавства сплачуються споживачем під час придбання продукту.

Українцям нагадали, якщо права було порушено та було відмовлено у задоволенні вимог вимоги відповідно до законодавства про захист прав споживачів - звертайтесь до територіального органу Держпродспоживслужби.

Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до ст. 22 Закону України "Про захист прав споживачів".