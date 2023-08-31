Украинцам рассказали, на что следует обратить внимание во время скидок в магазинах

Конкуренция среди продавцов товаров приводит к возникновению различных акций, чтобы привлечь покупателя. Одним из наиболее действенных механизмов привлечения покупателей есть рекламные скидки.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Telegram .

Что должно быть указано на рекламе

Согласно нормам Закона Украины "О рекламе", реклама о снижении цен и о распродаже обязательно должна содержать следующую информацию:

место проведения распродажи

дата начала

дата окончания

соотношение размера скидки к предварительной цене товара

Важно, что информация о ценах на товары, тарифах на услуги должна быть указана исключительно в гривне.

"Рекламодатели, производители рекламы или распространители рекламы виновны в нарушении законодательства о рекламе несут ответственность согласно ст. 27 Закона Украины "О рекламе", - говорится в сообщении.

Как действовать, когда цена на ценнике и в чеке отличается

Иногда возникает ситуация, когда человек хочет купить акционный товар со скидкой, но на кассе ему озвучивают совсем другую цифру. Однако покупатель имеет право оплатить именно ту цену, которая есть на ценнике, ведь именно на основе такой информации было принято решение о покупке.

К тому же, надписи цен должны быть четкими и простыми для понимания.

Цена продукции должна содержать все налоги и обязательные платежи, которые в соответствии с законодательством уплачиваются потребителем при приобретении продукта.

Украинцам напомнили, если права были нарушены и было отказано в удовлетворении требований в соответствии с законодательством о защите прав потребителей - обращайтесь в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

Также потребители могут защитить свои права в судебном порядке в соответствии со ст. 22 Закона "О защите прав потребителей".