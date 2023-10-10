Українцям розповіли про правила, яких варто дотримуватись, коли "накриває"

10 жовтня відзначають Всесвітній день ментального здоров’я. Варто знати, як не в простих ситуаціях справлятися з життєвими проблемами та стресами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Національної служби здоров'я у Telegram .

Як підтримати психічне здоров’я

Важливо навчитись дбати про себе. Самодопомога - щоденні вправи, техніки дихання, фізична активність, хобі, прогулянки на природі та догляд за тваринами - допомагає тримати стійкість.

Також варто знайти власне джерело сили та приділяйте увагу тим речам, які вас наповнюють, хоча б кілька годин на день.

До того ж необхідно мінімізувати час за читанням новин та в соцмережах - це аж ніяк не сприяє міцності психіки.

Не соромтесь звертатися по допомогу, якщо відчуваєте, що вас "накриває" і самостійно впоратись ви не маєте сил. Почати можна із сімейного лікаря.

Якщо вам призначили ліки для підтримки ментального здоров’я - важливо їх приймати.

Що спричиняє психічні захворювання

Немає єдиної причини виникнення психічних захворювань. Є низка факторів ризику розвитку психічних захворювань:

генетичні фактори

низький рівень освіти

вживання алкоголю та наркотиків

нездоровий режим харчування

ожиріння та інші метаболічні ризики

хронічні захворювання

незадоволення власним тілом

порушення сну

соціальне насильство та жорстокість

емоційне, фізичне насильство та зневага

вживання психоактивних речовин матір’ю під час вагітності

цькування, булінг

насильство з боку інтимного партнера

раптова втрата близької людини;

напружена робота та безробіття

несправедливість, дискримінація і соціальне відчуження

соціальна, економічна та гендерна нерівність;

війна

ускладнення стану здоров’я

Коли звернутися за допомогою

Зверніться по професійну допомогу, якщо ви відчуваєте серйозні або тривожні симптоми, які тривають 2 тижні або більше, такі як: