Українцям розповіли про правила, яких варто дотримуватись, коли "накриває"
10 жовтня відзначають Всесвітній день ментального здоров’я. Варто знати, як не в простих ситуаціях справлятися з життєвими проблемами та стресами.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Національної служби здоров'я у Telegram.
Як підтримати психічне здоров’я
Важливо навчитись дбати про себе. Самодопомога - щоденні вправи, техніки дихання, фізична активність, хобі, прогулянки на природі та догляд за тваринами - допомагає тримати стійкість.
Також варто знайти власне джерело сили та приділяйте увагу тим речам, які вас наповнюють, хоча б кілька годин на день.
До того ж необхідно мінімізувати час за читанням новин та в соцмережах - це аж ніяк не сприяє міцності психіки.
Не соромтесь звертатися по допомогу, якщо відчуваєте, що вас "накриває" і самостійно впоратись ви не маєте сил. Почати можна із сімейного лікаря.
Якщо вам призначили ліки для підтримки ментального здоров’я - важливо їх приймати.
Що спричиняє психічні захворювання
Немає єдиної причини виникнення психічних захворювань. Є низка факторів ризику розвитку психічних захворювань:
- генетичні фактори
- низький рівень освіти
- вживання алкоголю та наркотиків
- нездоровий режим харчування
- ожиріння та інші метаболічні ризики
- хронічні захворювання
- незадоволення власним тілом
- порушення сну
- соціальне насильство та жорстокість
- емоційне, фізичне насильство та зневага
- вживання психоактивних речовин матір’ю під час вагітності
- цькування, булінг
- насильство з боку інтимного партнера
- раптова втрата близької людини;
- напружена робота та безробіття
- несправедливість, дискримінація і соціальне відчуження
- соціальна, економічна та гендерна нерівність;
- війна
- ускладнення стану здоров’я
Коли звернутися за допомогою
Зверніться по професійну допомогу, якщо ви відчуваєте серйозні або тривожні симптоми, які тривають 2 тижні або більше, такі як:
- проблеми зі сном
- порушення апетиту, що призводить до небажаних змін маси тіла
- труднощі з концентрацією уваги
- втрата інтересу до речей, які вам зазвичай приносять задоволення
- нездатність виконувати звичайні повсякденні функції та обов'язки
- постійне відчуття втоми та втрати енергії
- думки про смерть чи самогубство
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