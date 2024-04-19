Українцям розповіли про погоду у вихідні. Чи можна їхати на природу?

Погода в суботу, 20 квітня

Температура вночі в більшості регіонів України коливатиметься від 0 до -3 градусів. Плюсова температура очікується лише у південній частині та на сході країни, синоптики прогнозують від +2 до +6 градусів.

Вдень у західних областях пройдуть дощі, повітря прогріється до +11+14 градусів. У центральних областях також буде мокро, можливі дощі та грози, а температура повітря коливатиметься в межах +13+15 градусів.

На півдні буде значно тепліше, очікується від +14 до +17, у Криму до +20 градусів. Проте синоптики прогнозують сильні дощі, зливи та грози. У Криму буде хмарно з проясненнями.

На півночі країни без опадів, похмуро, вдень прогріється до +13+15 градусів. У східних областях буде найтепліше, до +17+20 градусів, однак і там прогнозуються дощі з грозами, сухо буде лише у Донецькій та Луганській областях.

Карта погоди в Україні на суботу, 20 квітня (meteo.gov.ua)

Погода в неділю, 21 квітня

У неділю сильними дощами охопить усі області України, місцями можливі зливи та грози. Короткочасні дощі прогнозуються лише у західних областях.

Нічна температура почне підніматися і заморозки підуть. На заході до +4 градусів, на сході та в центральній частині країни до +8 градусів, на півдні до +10, на сході до +14 градусів.

Вдень у західних областях повітря прогріється до +10+13 градусів. У центральній частині країни та на півночі буде прохолодно, від +6 до +9 градусів.

На півдні похолодає та вдень очікується від +11 до +14 градусів. Тепло буде лише у східних областях, синоптики прогнозують до +17+19 градусів, у Донецькій та Луганській областях прогріється до +20+23 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 21 квітня (meteo.gov.ua)

Погода у Києві

20 квітня у столиці синоптики прогнозують уночі від 0 до -2 градусів. Вдень буде похмуро, з проясненнями, повітря прогріється до +13 +15 градусів. Очікується посилення вітру.

Карта погоди у Києві на суботу, 20 квітня (meteo.gov.ua)

21 квітня у Києві вночі очікується від +6 до +8 градусів, йтиме сильний дощ. Вдень повітря прогріється від +6 до +8 градусів, та синоптики прогнозують похмуру погоду з дощем. Також очікується посилення вітру.

Карта погоди у Києві на неділю, 21 квітня (meteo.gov.ua)